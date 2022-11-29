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Haberler Galeri Ünlü şarkıcı Sıla'nın en zor günü! Babası Şükrü Gençoğlu’nu toprağa verdi! Sevgilisi İlker Kaleli bir an olsun yalnız bırakmadı

Ünlü şarkıcı Sıla'nın en zor günü! Babası Şükrü Gençoğlu’nu toprağa verdi! Sevgilisi İlker Kaleli bir an olsun yalnız bırakmadı

Ünlü şarkıcı Sıla Gençoğlu, beyin kanaması sebebiyle yaşamını yitiren babası Şükrü Gençoğlu'nu İzmir'de kılınan cenaze namazı ile son yolculuğuna uğurladı. Şarkıcının acı gününde ünlü oyuncu sevgilisi İlker Kaleli bir an olsun yalnız bırakmadı.

Giriş Tarihi: 29.11.2022 16:51 Güncelleme Tarihi: 29.11.2022 16:51
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Ünlü şarkıcı Sıla’nın en zor günü! Babası Şükrü Gençoğlu’nu toprağa verdi! Sevgilisi İlker Kaleli bir an olsun yalnız bırakmadı

Şarkıcı Sıla Gençoğlu'nun 73 yaşındaki babası Şükrü Gençoğlu, 1 ay önce geçirdiği beyin kanaması sebebiyle İzmir'deki özel bir hastanede tedavi oluyordu.

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Ünlü şarkıcı Sıla’nın en zor günü! Babası Şükrü Gençoğlu’nu toprağa verdi! Sevgilisi İlker Kaleli bir an olsun yalnız bırakmadı

Dün hayatını kaybeden ünlü şarkıcının babası için Alsancak Hocazade Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

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Ünlü şarkıcı Sıla’nın en zor günü! Babası Şükrü Gençoğlu’nu toprağa verdi! Sevgilisi İlker Kaleli bir an olsun yalnız bırakmadı

SEVGİLİSİ YALNIZ BIRAKMADI

Törende ünlü oyuncu İlker Kaleli de sevgilisi Sıla'yı yalnız bırakmadı.

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Ünlü şarkıcı Sıla’nın en zor günü! Babası Şükrü Gençoğlu’nu toprağa verdi! Sevgilisi İlker Kaleli bir an olsun yalnız bırakmadı

Cenaze törenine Gençoğlu Ailesi'nin yakınları katıldı.

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Ünlü şarkıcı Sıla’nın en zor günü! Babası Şükrü Gençoğlu’nu toprağa verdi! Sevgilisi İlker Kaleli bir an olsun yalnız bırakmadı

Şükrü Gençoğlu'nun cenazesi, ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Urla İskele Mezarlığı Aile Kabristanı'nda toprağa verilecek.