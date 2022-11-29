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Haberler Galeri Ezel dizisi ile nam salan “RAMİZ DAYI” lakaplı Tuncel Kurtiz'in şoke eden fotoğrafı

Ezel dizisi ile nam salan “RAMİZ DAYI” lakaplı Tuncel Kurtiz'in şoke eden fotoğrafı

Türkiye'nin gönlüne taht kurmuş ünlü oyuncu, sanatçı ve şarkıcıların gençlik fotoğrafları bir kez daha gündem oldu. Fotoğraflarda Kemal Sunal, Ahmet Kaya, Cüneyt Arkın, İbrahim Tatlıses, Fatma Girik, Orhan Gencebay, ve Ezel dizi ile nam salan "DAYI" , "Ramiz Karaeski ya da Ramiz Dayı" lakaplı Tuncel Kurtiz daha önce görülmemiş halleri büyük şaşkınlık yaratmasının yanında beğeni topladı. İşte ünlülerin gençlik halleri…

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 29.11.2022 23:54 Güncelleme Tarihi: 29.11.2022 23:59
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Ezel dizisi ile nam salan “RAMİZ DAYI” lakaplı Tuncel Kurtiz’in şoke eden fotoğrafı

İşte ünlülerin ilk kez göreceğiniz gençlik fotoğraflarını içeren galerimiz…

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Ezel dizisi ile nam salan “RAMİZ DAYI” lakaplı Tuncel Kurtiz’in şoke eden fotoğrafı

Usta oyuncu Kemal Sunal'ın lise yılları.

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Ezel dizisi ile nam salan “RAMİZ DAYI” lakaplı Tuncel Kurtiz’in şoke eden fotoğrafı

Laz kökenli Türk müzisyen Kazım Koyuncu.

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Ezel dizisi ile nam salan “RAMİZ DAYI” lakaplı Tuncel Kurtiz’in şoke eden fotoğrafı

Komedyen, tiyatro ve sinema oyuncusu Levent Kırca.

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Ezel dizisi ile nam salan “RAMİZ DAYI” lakaplı Tuncel Kurtiz’in şoke eden fotoğrafı

Doktor Fahrettin Cüreklibatır (Cüneyt Arkın) bir hastasını muayene ederken ki fotoğrafı.