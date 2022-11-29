Ezel dizisi ile nam salan “RAMİZ DAYI” lakaplı Tuncel Kurtiz'in şoke eden fotoğrafı

Türkiye'nin gönlüne taht kurmuş ünlü oyuncu, sanatçı ve şarkıcıların gençlik fotoğrafları bir kez daha gündem oldu. Fotoğraflarda Kemal Sunal, Ahmet Kaya, Cüneyt Arkın, İbrahim Tatlıses, Fatma Girik, Orhan Gencebay, ve Ezel dizi ile nam salan "DAYI" , "Ramiz Karaeski ya da Ramiz Dayı" lakaplı Tuncel Kurtiz daha önce görülmemiş halleri büyük şaşkınlık yaratmasının yanında beğeni topladı. İşte ünlülerin gençlik halleri…