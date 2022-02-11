Ünlü şarkıcı Sait Uçar’ın cenazesinde büyük saygısızlık

"YAKIŞMADI BEYLER"

Sanatçının seveni Aydın Saral ise 'Yakışmadı beyler' başlığı ile yaptığı paylaşımda, "Garip ve yetim gitti Sait Uçar. Naaşını inşaat malzemeleri üzerinde kıldırdınız. Kimse de imamın elinden mikrofonu alıp iki kelime demedi" ifadelerine yer verdi.