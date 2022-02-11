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Ünlü şarkıcı Sait Uçar'ın cenazesinde büyük saygısızlık

Karadeniz müziğinin sevilen isimlerinden Sait Uçar tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Kanser nedeniyle yaşamını kaybeden şarkıcının Trabzon'un Maçka ilçesindeki cenaze töreni sırasında tabutun konulduğu inşaat malzemesinden yapılan sehpa tepki çekti. Derme çatma tahtaların üzerine tabutun konulduğunu belirten sanatçının sevenleri ve dostları sosyal medyada tepkilerini paylaştı.

Giriş Tarihi: 11.02.2022 14:46 Güncelleme Tarihi: 11.02.2022 14:46
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Ünlü şarkıcı Sait Uçar’ın cenazesinde büyük saygısızlık

Karadeniz müziğinin tanınan isimlerinden Trabzonlu sanatçı Sait Uçar, yakalandığı kanser nedeniyle tedavi gördüğü İstanbul'daki hastanede hayatını kaybetti. Uçar'ın cenazesi memleketi Trabzon'un Maçka ilçesine bağlı Hamsiköy Mahallesi'nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

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Ünlü şarkıcı Sait Uçar’ın cenazesinde büyük saygısızlık

"İNŞAATTAN ÇIKMA SEHPAYLA MEZARA GÖNDERDİLER"

Organizatör Necati Selvitop, "Covid-19 temaslısıyım, karantinada olduğum için cenazeye gidemedim. 42 yıllık sanatçı, kemençenin üstadı, Karadeniz'in duayenini inşaattan çıkma tahta ahşap sehpanın üzerinde mezara gönderdiler. Oraya katılanlar tabuta utanmadan nasıl baktınız? Koca kemençeyi tahta sehpa üzerine koydunuz. Cenazeye gidenler beni arayıp bu utanç manzarasını anlattı. Sait Uçar öksüz şekilde son yolculuğuna uğurlandı. Bunu hazmedemiyorum. Birilerinin çıkıp ailesinden özür dilemesi lazım" paylaşımında bulundu.

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Ünlü şarkıcı Sait Uçar’ın cenazesinde büyük saygısızlık

"YAKIŞMADI BEYLER"

Sanatçının seveni Aydın Saral ise 'Yakışmadı beyler' başlığı ile yaptığı paylaşımda, "Garip ve yetim gitti Sait Uçar. Naaşını inşaat malzemeleri üzerinde kıldırdınız. Kimse de imamın elinden mikrofonu alıp iki kelime demedi" ifadelerine yer verdi.

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Ünlü şarkıcı Sait Uçar’ın cenazesinde büyük saygısızlık

Sanatçının paylaşım yapan diğer sevenleri de "40 yıllık sanat hayatına 400 eser sığdıran Uçar'ın cenazesi derme çatma inşaat tahtalarının üzerine bırakılarak kılındı. Cenaze için düzgün bir zemin hazırlığı yapılamadı. Çok ayıp" paylaşımlarına yer verdi.

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Ünlü şarkıcı Sait Uçar’ın cenazesinde büyük saygısızlık

NE OLMUŞTU?

Sait Uçar, bir süredir kanser tedavisi görüyordu. Uçar'ın ölüm haberini Menajeri Naz Özcan verdi. Özcan "Sanat Çınarımız canımız Sait Uçar'ı kaybettik. Mekânı cennet olsun. Allah bizlere ve sevenleri sabır versin" dedi.