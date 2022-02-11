11 Şubat 2022, Cuma
Gülben Ergen itiraz etti eski eşi Erhan Çelik'in beraat kararı kaldırıldı
Eski eşi Gülben Ergen'in cep telefonuna hakaret ve tehdit içerikli mesajlar attığı iddiasıyla yargılanan Erhan Çelik beraat etti. Karara itiraz eden Ergen, açtığı davayı kazandı. Yerel mahkemenin beraat kararı İstinaf Mahkemesi'nce kaldırıldı. İstinaf Mahkemesi, Çelik'in "Hakaret" ve "Tehdit" suçlarından 6 bin lira adli para cezasıyla cezalandırılmasına karar verdi.
Giriş Tarihi: 11.02.2022 16:15 Güncelleme Tarihi: 11.02.2022 16:15
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