Gülben Ergen itiraz etti eski eşi Erhan Çelik’in beraat kararı kaldırıldı

İddiaya göre şarkıcı Gülben Ergen'in 2017 yılında cep telefonuna farklı numaralardan hakaret ve tehdit içerikli mesajlar gelmeye başladı. Bunun üzerine Gülben Ergen, avukatları Altın Mimir ve Emek Emre aracılığıyla İstanbul Anadolu Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu. Savcılık tarafından yapılan soruşturmada Gülben Ergen'e mesaj atan numaraların eski eşi Erhan Çelik'in asistanı Seda Kurtulmuş ile şoförü Harun Güçlü olduğu tespit edildi. Bunun üzerine İstanbul Anadolu 5. Asliye Ceza Mahkemesinde dava açıldı.