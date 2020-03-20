ANA SAYFA
Ünlü oyuncu Pınar Deniz’in ailesi karantinaya alındı! Yaşadıklarını ağlayarak anlattı
Vatanım Sensin dizisiyle yıldızı parlayan ünlü oyuncu Pınar Deniz'in annesi, teyzesi ve anneannesi karantinaya alındı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Pınar Deniz'in sözleri sevenlerini üzdü. Nefes darlığı şikayetiyle hastaneye götürdüğü anneannesinin gözlem altına alındığını anlatan güzel oyuncu gözyaşlarına hakim olmakta zorlandı.
Giriş Tarihi: 20.03.2020 13:22 Güncelleme Tarihi: 20.03.2020 13:28
- 1
- 5
- 2
- 5
- 3
- 5
- 4
- 5
- 5
- 5