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Ünlü oyuncu Pınar Deniz’in ailesi karantinaya alındı! Yaşadıklarını ağlayarak anlattı

Vatanım Sensin dizisiyle yıldızı parlayan ünlü oyuncu Pınar Deniz'in annesi, teyzesi ve anneannesi karantinaya alındı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Pınar Deniz'in sözleri sevenlerini üzdü. Nefes darlığı şikayetiyle hastaneye götürdüğü anneannesinin gözlem altına alındığını anlatan güzel oyuncu gözyaşlarına hakim olmakta zorlandı.

Giriş Tarihi: 20.03.2020 13:22 Güncelleme Tarihi: 20.03.2020 13:28
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Ünlü oyuncu Pınar Deniz’in ailesi karantinaya alındı! Yaşadıklarını ağlayarak anlattı

Vatanım Sensin dizisiyle tanınan oyuncu Pınar Deniz'in annesi, teyzesi ve anneannesi koronavirüs şüphesiyle gözlem altına alındı.

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Ünlü oyuncu Pınar Deniz’in ailesi karantinaya alındı! Yaşadıklarını ağlayarak anlattı

Nefes darlığı şikayetiyle hastaneye götürdüğü anneannesinin hastanede gözlem altına alındığını Instagram'dan paylaşan Deniz şöyle konuştu:

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Ünlü oyuncu Pınar Deniz’in ailesi karantinaya alındı! Yaşadıklarını ağlayarak anlattı

"Anneannemde nefes darlığı olduğu için hastaneye geldim. Korona yüzünden onu gözlem altına aldılar. Biz belirti göstermediğimiz için karantinaya alınmadık. Kendimi koruyor dışarı çıkmıyordum. Ama onda pozitif çıkarsa hepimizi karantina altına almak zorundalar.

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Ünlü oyuncu Pınar Deniz’in ailesi karantinaya alındı! Yaşadıklarını ağlayarak anlattı

Gözlem odasında 10 dakika durdum. Üzerinize kapıyı kapatıyorlar. Panik atak geçiriyor gibi oluyorsunuz. O yüzden evden çıkmayın. Kendinizi düşünmüyorsanız başkalarını düşünün.

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Ünlü oyuncu Pınar Deniz’in ailesi karantinaya alındı! Yaşadıklarını ağlayarak anlattı

Annem, teyzem ve anneannemi belirti olduğu için gözlem altına aldılar. Test sonucunu bekleyeceğiz. Siz istediğiniz kadar koruyun kendinizi, sevdiklerinizi başına bir şey gelecek korkusu anlatılmaz."