Hercai’nin Reyyan’ı Ebru Şahin estetiksiz fotoğraflarıyla olay oldu!

Hercai dizisinde canlandırdığı Reyyan karakteriyle son dönemlere damgasını vuran Ebru Şahin sosyal medyanın gündemine oturdu. Dizide Akın Akınözü ile aralarında yakaladıkları uyum ekrana yansırken güzel oyuncun attığı her adım takipçileri tarafından mercek altına alındı. Gösterdiği başarılı oyunculuğun yanı sıra güzelliğiyle de adından söz ettiren Ebru Şahin, ortaya çıkan estetiksiz fotoğraflarıyla gündeme oturdu. İşte Ebru Şahin'in şaşırtan değişimi...