19 Aralık 2022, Pazartesi
Ünlü oyuncu Özlem Yıldız’dan bomba gibi Mehmet Ali Erbil itirafı! Özlem Yıldız. “Yaşadıklarımdan pişman değilim”
Ünlü oyuncu Özlem Yıldız, katıldığı bir programda seneler önce aşk yaşadığı Mehmet Ali Erbil ile ilgili samimi itiraflarda bulundu. Yıldız, açıklamalarında "Mehmet Ali Erbil ile ciddi bir ilişki yaşadık. Hiçbir zaman pişman değilim. O dönem üzülmüştüm. Mehmet Ali, her zaman çok kıymetli" dedi.
Giriş Tarihi: 19.12.2022 16:06 Güncelleme Tarihi: 19.12.2022 16:39
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