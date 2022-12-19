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Haberler Galeri Ünlü oyuncu Özlem Yıldız’dan bomba gibi Mehmet Ali Erbil itirafı! Özlem Yıldız. “Yaşadıklarımdan pişman değilim”

Ünlü oyuncu Özlem Yıldız’dan bomba gibi Mehmet Ali Erbil itirafı! Özlem Yıldız. “Yaşadıklarımdan pişman değilim”

Ünlü oyuncu Özlem Yıldız, katıldığı bir programda seneler önce aşk yaşadığı Mehmet Ali Erbil ile ilgili samimi itiraflarda bulundu. Yıldız, açıklamalarında "Mehmet Ali Erbil ile ciddi bir ilişki yaşadık. Hiçbir zaman pişman değilim. O dönem üzülmüştüm. Mehmet Ali, her zaman çok kıymetli" dedi.

Giriş Tarihi: 19.12.2022 16:06 Güncelleme Tarihi: 19.12.2022 16:39
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Ünlü oyuncu Özlem Yıldız’dan bomba gibi Mehmet Ali Erbil itirafı! Özlem Yıldız. “Yaşadıklarımdan pişman değilim”

Özlem Yıldız, katıldığı bir programda oldukça samimi itiraflarda bulundu. Yıldız'ın seneler önce kendisinden 23 yaş büyük Mehmet Ali Erbil ile aşk yaşadığı ve nişanlandığı iddialar öne sürülmüştü. Özlem Yıldız, "Erbil sizin pişmanlığınız mı?" sorusuna şu cevabı erdi:

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Ünlü oyuncu Özlem Yıldız’dan bomba gibi Mehmet Ali Erbil itirafı! Özlem Yıldız. “Yaşadıklarımdan pişman değilim”

"HİÇBİR ZAMAN PİŞMANLIĞIM OLMADI"

"O dönem ciddi bir ilişkinin içine girmiştik ve ailemden onay almıştık. Fakat nişanlanmadık. Mehmet Ali Erbil, hiçbir zaman pişmanlığım olmadı. O dönem üzülmüştüm.

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Ünlü oyuncu Özlem Yıldız’dan bomba gibi Mehmet Ali Erbil itirafı! Özlem Yıldız. “Yaşadıklarımdan pişman değilim”

Hayatımda olmasaydı olmazdı diyeceğim şeyler var. Mehmet Ali'yi hiç tanımamış olsaydım belki şu an bu mesleği yapmıyor olabilirdim. İnsanın hayatında birtakım taşlar var.

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Ünlü oyuncu Özlem Yıldız’dan bomba gibi Mehmet Ali Erbil itirafı! Özlem Yıldız. “Yaşadıklarımdan pişman değilim”

O yüzden bazı şeyleri kurgulamıyorum. Her olayın ve yaşanmışlığın hayatımda mutlaka etkileri var. Mehmet Ali de benim için öyle ve her zaman çok kıymetli. İyi olmasını dilerim. Ona karşı kötü duygum yok."

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Ünlü oyuncu Özlem Yıldız’dan bomba gibi Mehmet Ali Erbil itirafı! Özlem Yıldız. “Yaşadıklarımdan pişman değilim”

"BU SAATTEN SONRA…"

Özlem Yıldız, uzun zamandır hayatında kimse olmadığını ve evliliğe kapılarını kapatmadığını da açıkladı: "Hayatıma girecek olan erkekte aradığım kriterler yıllar içinde çok değişti. Yıllar önce anket defterlerine 'kumral ve yeşil gözlü olsun' yazmışım. Bu saatten sonra beni güzel sevecek birini isterim. Yaşına, gözüne falan takılmıyorum. Artık ne aradığımı biliyorum."