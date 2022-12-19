Camdaki Kız'ın Nalan'ı Burcu Biricik'in eşi bakın kim çıktı! Duyan şaştı kaldı! Meğer bir zamanlar...

Güzeller güzelş ünlü oyuncu Burcu Biricik Camdaki Kız dizisinde canlandırdığı Nalan karakteriyle ekranın en çok konuşulan isimleri arasında yer alıyor. Başaralı oyunculuğu ve güzelliğiyle kendisine ilgi toplayan Burcu Biricik, özel hayatıyla da merak konusu oldu. Hayatına dair araştırma yapan izleyiciler ünlü oyuncunun eşini öğrenince çok şaşırdı. İşte Burcu Biricik'in eşi... Meğer bir zamanlar...