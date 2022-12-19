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Camdaki Kız'ın Nalan'ı Burcu Biricik'in eşi bakın kim çıktı! Duyan şaştı kaldı! Meğer bir zamanlar...

Güzeller güzelş ünlü oyuncu Burcu Biricik Camdaki Kız dizisinde canlandırdığı Nalan karakteriyle ekranın en çok konuşulan isimleri arasında yer alıyor. Başaralı oyunculuğu ve güzelliğiyle kendisine ilgi toplayan Burcu Biricik, özel hayatıyla da merak konusu oldu. Hayatına dair araştırma yapan izleyiciler ünlü oyuncunun eşini öğrenince çok şaşırdı. İşte Burcu Biricik'in eşi... Meğer bir zamanlar...

Giriş Tarihi: 19.12.2022 14:28 Güncelleme Tarihi: 19.12.2022 14:31
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Camdaki Kız’ın Nalan’ı Burcu Biricik’in eşi bakın kim çıktı! Duyan şaştı kaldı! Meğer bir zamanlar...

Camdaki Kız izleyicileri tarafından mercek altına alınan Burcu Biricik'in eşi herkesi şaşırttı. İşte Burcu Biricik başta olmak üzere ünlü isimlerin eşleri ve sevgilileri...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Camdaki Kız’ın Nalan’ı Burcu Biricik’in eşi bakın kim çıktı! Duyan şaştı kaldı! Meğer bir zamanlar...

BİRKAN SOKULLU

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Camdaki Kız’ın Nalan’ı Burcu Biricik’in eşi bakın kim çıktı! Duyan şaştı kaldı! Meğer bir zamanlar...

BİRKAN SOKULLU VE SEVGİLİSİ EDA GÜRKAYNAK

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Camdaki Kız’ın Nalan’ı Burcu Biricik’in eşi bakın kim çıktı! Duyan şaştı kaldı! Meğer bir zamanlar...

BİRKAN SOKULLU VE SEVGİLİSİ EDA GÜRKAYNAK

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Camdaki Kız’ın Nalan’ı Burcu Biricik’in eşi bakın kim çıktı! Duyan şaştı kaldı! Meğer bir zamanlar...

BİRKAN SOKULLU VE SEVGİLİSİ EDA GÜRKAYNAK