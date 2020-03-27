Ünlü oyuncu Mark Blum corona virüse yenildi

Tüm dünyayı etkisi altına alan ve hızla yayılmaya devam eden coronavirüs sanat dünyasını da vurdu. 69 yaşındaki ünlü oyuncu Mark Blum koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Birçok dizi ve film projesinde yer alan oyuncunun ölüm haberi sevenlerini yasa boğarken ölümü New York tiyatro çevresinin coronavirüs nedeniyle bu hafta verdiği ikinci kayıp oldu.