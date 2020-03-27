Hadise’nin paylaşımı sosyal medyayı salladı! Kaan Yıldırım ile karantinaya girmişti…

Hadise'nin sosyal medyadan yaptığı son paylaşımı sosyal medyayı salladı. Coronavirüs salgını nedeniyle oyuncu sevgilisi Kaan Yıldırım ile karantinaya giren ve önlem olarak evinden çıkmayan Hadise, evinden yaptığı paylaşımla olay oldu. Takipçilerini de evde kalmaları yönünde uyaran Hadise'nin makyajsız haliyle yaptığı paylaşıma kısa sürede binlerce beğeni geldi.