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Hadise’nin paylaşımı sosyal medyayı salladı! Kaan Yıldırım ile karantinaya girmişti…

Hadise'nin sosyal medyadan yaptığı son paylaşımı sosyal medyayı salladı. Coronavirüs salgını nedeniyle oyuncu sevgilisi Kaan Yıldırım ile karantinaya giren ve önlem olarak evinden çıkmayan Hadise, evinden yaptığı paylaşımla olay oldu. Takipçilerini de evde kalmaları yönünde uyaran Hadise'nin makyajsız haliyle yaptığı paylaşıma kısa sürede binlerce beğeni geldi.

Giriş Tarihi: 27.03.2020 09:40 Güncelleme Tarihi: 27.03.2020 11:03
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Hadise’nin paylaşımı sosyal medyayı salladı! Kaan Yıldırım ile karantinaya girmişti…

Koronavirüs salgınına önlem olarak sevgilisi Kaan Yıldırım ile karantinaya giren ve evinden çıkmayan Hadise, makyajsız halini paylaştı ve takipçilerine evde kalmalarını tavsiye etti.

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Hadise’nin paylaşımı sosyal medyayı salladı! Kaan Yıldırım ile karantinaya girmişti…

Instagram'da 11 milyondan fazla takipçisi olan Hadise, evinde çektiği fotoğrafları paylaştı.

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Hadise’nin paylaşımı sosyal medyayı salladı! Kaan Yıldırım ile karantinaya girmişti…

34 yaşındaki popçu, Instagram'dan paylaştığı fotoğrafları 'evde kal' etiketini paylaştı.

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Hadise’nin paylaşımı sosyal medyayı salladı! Kaan Yıldırım ile karantinaya girmişti…

Hadise paylaştığı hikayelerle ise "Evde olduğun süreyi okuyarak, düşünerek, yazarak ve üreterek geçir. Sana ihtiyacımız var " ifadelerini kullandı.

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Hadise’nin paylaşımı sosyal medyayı salladı! Kaan Yıldırım ile karantinaya girmişti…

Hadise'nin makyajsız ev hali fotoğraflarına ise kısa sürede 200 binden fazla beğeni geldi.