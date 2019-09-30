Ünlü oyuncu Fulya Zenginer ve Kuntay Tarık Evren
Genç yaşında oyunculuğa adım atan ve başarılı oyunculuğuyla akıllara kazınan Fulya Zenginer bir süredir birlikte olduğu Kuntay Tarık Evren ile dünyaevine girdi. Çifti mutlu günlerinde ailesi ve yakın arkadaşları yalnız bırakmadı.
Giriş Tarihi: 30.09.2019 09:37 Güncelleme Tarihi: 30.09.2019 09:38
Uzun süredir ekranlardan uzak kalan oyuncu Fulya Zenginer, yaklaşık 1.5 yıldır birlikte olduğu Kuntay Tarık Evren'den geçtiğimiz aylarda evlenme teklifi almıştı.
"SONUNDA 'EVET' DEDİM"
Zenginer, duygularını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Tamam bu sefer gerçek. 2017 yılında yani 27 yaşındayken asla ciddi duramayan tam bir kötü şaka kraliçesiydim. İkinci fotoğraftaki trollemeyi de o zaman yapmıştım, eski takipçilerim bilir. Ve şimdiye gelecek olursam; aslında çok önce evlilik kararı almıştık ve ben onu teklif sanıyordum ama hayatımın aşkı bey, ben hariç herkesin bildiği bir sürpriz hazırlamış ve sonunda "evet dediiiiim" sözleriyle paylaşmıştı.
EVLENDİLER
Yaklaşık 1.5 yıldır aşk yaşayan çift, dün dünyaevine girdi.
Oyuncu, ayakkabı altına isim yazma geleneğini bozmayarak, arkadaşlarının isimlerini tek tek ayakkabısının altına yazdı.
Çifti, mutlu günlerinde ailesi ve yakın arkadaşları yalnız bırakmadı.