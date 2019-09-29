Canan Karatay canlı yayında aşkını ilan etmişti! İşte herkesin merak ettiği Canan Karatay'ın eşi...

Canan Karatay sağlıklı yaşam hakkındaki söylemleriyle gündem olmaya devam ediyor. Genellikle işi ve verdiği tavsiyelerle adından sıkça söz ettiren Prof. Dr. Canan Karatay'ın eşi ise kameralardan uzak kalmayı tercih ediyor. Canan Karatay, katıldığı bir canlı yayında eşi Ali Başak Karatay'a ilan-ı aşk etmişti. 'Eşime yanındayken bile hasret duyuyorum'' diyen Canan Karatay'ın eşi Ali Başak Karatay merak konusu oldu. Magazin haberlerinde sürekli denk geldiğimiz, ışıltılı sanat dünyasının sansasyonel ünlüleri bir yana; bir de aşk ve evlilik hayatını göz önünde yaşamaya mesafeli duran, Türk halkının merak ettiği isimler var. Canan Karatay'da bu isimlerden biri... İşte Canan Karatay'ın yanındayken bile hasret duyduğunu söylediği eşi...