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Ünlü oyuncu Cemal Hünal çekiçle iş arkadaşının evini bastı!

Issız Adam filminde canlandırdığı karakterle hafızalarda yer edinen Cemal Hünal bir süre önce oyunculuğu bırakarak bir spor kulübünde at biniciliği ve okçuluk eğitimi vermeye başlamıştı. Cemal Hünal, çalıştığı spor merkezinde başka bir antrenörle kavga etti. İddiaya göre Ufuk Tunca, Cemal Hünal'ın kendisine mobbing uygulamasından rahatsız oldu ve sosyal medya hesabından durumu dile getirdi. Paylaştığı mesajın altına hakaret içerikli yorumlar da yazan Ufuk Tunca'nın mesajlarını gören Cemal Hünal, çekiçle genç adamın evini bastı.

Giriş Tarihi: 11.11.2019 10:51 Güncelleme Tarihi: 11.11.2019 10:53
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Ünlü oyuncu Cemal Hünal çekiçle iş arkadaşının evini bastı!

Ünlü oyuncu Cemal Hünal, Sarıyer'de bulunan bir spor merkezinde okçuluk eğitimi veriyordu. Aynı merkezde antrenör olarak görev yapan Ufuk Tunca ile ünlü oyuncu arasında 11 Mayıs günü bir tartışma yaşandı.

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Ünlü oyuncu Cemal Hünal çekiçle iş arkadaşının evini bastı!

İddiaya göre Tunca, Hünal'ın kendisine mobbing uygulamasından rahatsız oldu ve sosyal medya hesabından durumu dile getirdi. Paylaştığı mesajın altına hakaret içerikli yorumlar da yazan Tunca'nın mesajlarını gören Hünal, iddiaya göre genç adamın evini bastı.

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Ünlü oyuncu Cemal Hünal çekiçle iş arkadaşının evini bastı!

KIRMIZI ÇEKİÇLE EV BASTI

Olay günü arkadaşıyla evde bulunan Tunca, polis merkezine giderek şikâyetçi oldu. Olaya tanıklık eden arkadaşı ise Hünal'ın elinde kırmızı bir çekiç olduğunu anlattı.

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Ünlü oyuncu Cemal Hünal çekiçle iş arkadaşının evini bastı!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma devam ederken Hünal ve Tunca arasındaki buzlar eridi ve ikili edimsiz olarak uzlaştı. Tarafların şikâyetlerinden vazgeçmesi üzerine dosya kapandı.

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Ünlü oyuncu Cemal Hünal çekiçle iş arkadaşının evini bastı!