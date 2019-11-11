Ünlü oyuncu Cemal Hünal çekiçle iş arkadaşının evini bastı!

Issız Adam filminde canlandırdığı karakterle hafızalarda yer edinen Cemal Hünal bir süre önce oyunculuğu bırakarak bir spor kulübünde at biniciliği ve okçuluk eğitimi vermeye başlamıştı. Cemal Hünal, çalıştığı spor merkezinde başka bir antrenörle kavga etti. İddiaya göre Ufuk Tunca, Cemal Hünal'ın kendisine mobbing uygulamasından rahatsız oldu ve sosyal medya hesabından durumu dile getirdi. Paylaştığı mesajın altına hakaret içerikli yorumlar da yazan Ufuk Tunca'nın mesajlarını gören Cemal Hünal, çekiçle genç adamın evini bastı.