Edis yeni imajıyla şok etti! Gülşen’e benzetildi!

Ünlü popçu Edis imajını değiştiren ünlüler kervanına katıldı. Başarılı şarkılarının yanı sıra yakışıklılığıyla da adından söz ettiren Edis yeni imajını sosyal medya hesabından paylaştı. Hayranlarını şok uğratan şarkıcı Twitter'da da gündeme oturdu. Saçlarını civciv sarısına boyatarak marjinal bir değişim yapan şarkıcı dünyaca ünlü rapçi Eminem'e benzetilirken bazı takipçileri yakın dostu Gülşen'e benzetti. İşte şarkıcı Edis'in olay olan yeni tarzı.