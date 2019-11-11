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Edis yeni imajıyla şok etti! Gülşen’e benzetildi!

Ünlü popçu Edis imajını değiştiren ünlüler kervanına katıldı. Başarılı şarkılarının yanı sıra yakışıklılığıyla da adından söz ettiren Edis yeni imajını sosyal medya hesabından paylaştı. Hayranlarını şok uğratan şarkıcı Twitter'da da gündeme oturdu. Saçlarını civciv sarısına boyatarak marjinal bir değişim yapan şarkıcı dünyaca ünlü rapçi Eminem'e benzetilirken bazı takipçileri yakın dostu Gülşen'e benzetti. İşte şarkıcı Edis'in olay olan yeni tarzı.

Giriş Tarihi: 11.11.2019 10:10 Güncelleme Tarihi: 11.11.2019 10:19
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Edis yeni imajıyla şok etti! Gülşen’e benzetildi!

Popçu Edis, imaj değiştiren ünlüler kervanına katıldı. Saçlarını civ civ sarısına boyatıp yeni tarzını sosyal medya hesabından paylaştı. Yepyeni bir imaj ile kameraların karşısında adeta şov yapan Edis'in son hali, hayranlarını da ikiye böldü.

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Edis yeni imajıyla şok etti! Gülşen’e benzetildi!

Bazı hayranları yeni tarzını beğenirken bazıları ise ünlü popçuya bu değişimin yakışmadığını söyledi.

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Edis yeni imajıyla şok etti! Gülşen’e benzetildi!

Twitter'da önceki akşam trend topic olan Edis'in yeni tarzı, ABD'li rapçi Eminem'e benzetilirken hayranlarının bir kısmı yeni imajıyla yakın dostu Gülşen'e benzetti.

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Edis yeni imajıyla şok etti! Gülşen’e benzetildi!

İşte Edis'in yeni tarzı ve hayranlarından gelen gülümseten yorumlar:

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Edis yeni imajıyla şok etti! Gülşen’e benzetildi!

İnşallah Edis'ten cesaret alıp erkekler saçlarını bu renge boyatmaz.
Edis ne oldu sana?