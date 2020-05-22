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Haberler Galeri Ünlü model Zara Abid’in Pakistan'da düşen uçakta olduğu ortaya çıktı

Ünlü model Zara Abid’in Pakistan'da düşen uçakta olduğu ortaya çıktı

Pakistan Uluslararası Havayolları'na ait 107 kişiyi taşıyan yolcu uçağı bugün Karaçi havalimanı yakınlarında düştü. Karaçi Belediye Başkanı uçakta bulunanların hayatını kaybettiğini açıklarken bir kişinin şans eseri kurtulduğu ortaya çıktı. Uçağın yolcu listesinin açıklanmasıyla birlikte ünlü model Zara Abid'in de düşen uçakta olduğu ortaya çıktı.

Giriş Tarihi: 22.05.2020 18:01 Güncelleme Tarihi: 22.05.2020 18:31
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Ünlü model Zara Abid’in Pakistan'da düşen uçakta olduğu ortaya çıktı

Pakistan Uluslararası Havayolları'na (PIA) ait Lahor-Karaçi seferini yapan Airbus A320 tipi yolcu uçağı, Karaçi kentinde Jinnah Uluslararası Havaalanı'na (CAA) inişe geçtiği sırada evlerin üzerine düştü.

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Ünlü model Zara Abid’in Pakistan'da düşen uçakta olduğu ortaya çıktı

Sindh eyaleti Başbakanı Murad Ali Shah, bankacı Zafar Mahmood'un düşen uçaktan şans eseri hayatta kaldığını belirterek Mahmood'un sağlık durumuyla yakından ilgilendiğini belirtti.

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Ünlü model Zara Abid’in Pakistan'da düşen uçakta olduğu ortaya çıktı

Uçağın yolcu listesinin de paylaşılmasıyla düşen uçakta, Pakistanlı ünlü model Zara Abid'in de olduğu ortaya çıktı.

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Ünlü model Zara Abid’in Pakistan'da düşen uçakta olduğu ortaya çıktı

Ülkenin önde gelen moda tasarımcısı Khadijah Shah sosyal medya hesabından paylaşım yaparak hayatını kaybeden Abid'in çok çalışkan ve harika bir insan olduğunu ifade etti.

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Ünlü model Zara Abid’in Pakistan'da düşen uçakta olduğu ortaya çıktı

Pakistan Uluslararası Havayolları'na (PIA) ait Lahor-Karaçi seferini yapan Airbus A320 tipi yolcu uçağı, Karaçi kentinde Jinnah Uluslararası Havaalanı'na (CAA) inişe geçtiği sırada evlerin üzerine düştü. PK-8303 sefer sayılı uçakta 99 yolcu ve 8 mürettebat bulunuyordu.