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Ünlü model Zara Abid’in Pakistan'da düşen uçakta olduğu ortaya çıktı
Pakistan Uluslararası Havayolları'na ait 107 kişiyi taşıyan yolcu uçağı bugün Karaçi havalimanı yakınlarında düştü. Karaçi Belediye Başkanı uçakta bulunanların hayatını kaybettiğini açıklarken bir kişinin şans eseri kurtulduğu ortaya çıktı. Uçağın yolcu listesinin açıklanmasıyla birlikte ünlü model Zara Abid'in de düşen uçakta olduğu ortaya çıktı.
Giriş Tarihi: 22.05.2020 18:01Güncelleme Tarihi: 22.05.2020 18:31