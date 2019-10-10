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Bir Zamanlar Çukurova'nın Gaffur'u Bülent Polat'ın eşi bakın kim! Dizide Saniye var ama...

ATV'nin rekortmen dizisi Bir Zamanlar Çukurova dizisinin yıldızlarından Bülent Polat, eşiyle dikkat çekti. ATV ekranlarında izleyici karşısına çıkan Bir Zamanlar Çukurova perşembe akşamlarına damgasına vuruyor. Yamanlar Çiftliği'nin kahyası Gaffur'a hayat veren Bülent Polat, dizinin dikkat çeken oyuncuların biri. Özellikle Bülent Polat'ın gerçek hayattaki eşini görenler çok şaşırıyor. Sevilen oyuncunun özel hayatı mercek altına alındı. Dizide ortalığı karıştıran Saniye ile evli olan Bülent Polat gerçekte bir öğretmen ile evli. İşte Bir zamanlar Çukurova'nın Gaffur'u Bülent Polat'ın eşi ve diğer ünlü isimlerin eşleri, sevgilileri…

Giriş Tarihi: 10.10.2019 12:00 Güncelleme Tarihi: 10.10.2019 12:09
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Bir Zamanlar Çukurova'nın Gaffur'u Bülent Polat'ın eşi bakın kim! Dizide Saniye var ama...

ATV ekranlarında kısa sürede Perşembe akşamlarının fenomeni haline gelen Bir Zamanlar Çukurova'nın her oyuncusu merak ediliyor. Onlardan biri de Bülent Polat. Bir Zamanlar Çukurova'nın Gaffur'u Bülent Polat, özel hayatını gizli tutan isimlerden biri.

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Bir Zamanlar Çukurova'nın Gaffur'u Bülent Polat'ın eşi bakın kim! Dizide Saniye var ama...

Dizide cazgır mı cazgır Saniye ile evli olan Bülent Polat'ın gerçek hayattaki eşi bambaşka bir profil çiziyor. İşte ünlü isimlerin gerçek hayattaki eşleri ve sevgilileri...

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Bir Zamanlar Çukurova'nın Gaffur'u Bülent Polat'ın eşi bakın kim! Dizide Saniye var ama...

Canan Karatay ve eşi Ali Başak Karatay

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Bir Zamanlar Çukurova'nın Gaffur'u Bülent Polat'ın eşi bakın kim! Dizide Saniye var ama...
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Bir Zamanlar Çukurova'nın Gaffur'u Bülent Polat'ın eşi bakın kim! Dizide Saniye var ama...