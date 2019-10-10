Bir Zamanlar Çukurova'nın Gaffur'u Bülent Polat'ın eşi bakın kim! Dizide Saniye var ama...

ATV'nin rekortmen dizisi Bir Zamanlar Çukurova dizisinin yıldızlarından Bülent Polat, eşiyle dikkat çekti. ATV ekranlarında izleyici karşısına çıkan Bir Zamanlar Çukurova perşembe akşamlarına damgasına vuruyor. Yamanlar Çiftliği'nin kahyası Gaffur'a hayat veren Bülent Polat, dizinin dikkat çeken oyuncuların biri. Özellikle Bülent Polat'ın gerçek hayattaki eşini görenler çok şaşırıyor. Sevilen oyuncunun özel hayatı mercek altına alındı. Dizide ortalığı karıştıran Saniye ile evli olan Bülent Polat gerçekte bir öğretmen ile evli. İşte Bir zamanlar Çukurova'nın Gaffur'u Bülent Polat'ın eşi ve diğer ünlü isimlerin eşleri, sevgilileri…