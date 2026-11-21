Zeytin hasadına başladıklarını ve bu yıl hasadın oldukça bereketli olduğunu belirten Tuğba Özay, "Çok şükür, herkesin bahçesinde bolca zeytin var. Önemli olan bunun karşılığında üreticinin ne kazandığı. Tartışılması, gündemde tutulması ve çözüm üretilmesi gereken asıl konu bu. Biz yaklaşık 25 yıldır kendi çapımızda zeytincilik yapıyoruz. Hatta zeytincilikte kendi markam bile var. Maliyetler o kadar yüksek ki giderler, gelirleri karşılamıyor. Yevmiyeler çok arttı. Haliyle onlar da emeğinin karşılığında para kazanan, sabahın erken saatinde başlayıp akşama kadar alın teri döken insanlar. Ayrıca sıkma parası ayrı, toplama parası ayrı, budama parası ayrı, kireci ayrı. Biz mesela hayvan gübresi kullanıyoruz. Çapalama, bordo bulamacı ve bunların periyodik uygulama zamanları da var. Yani zeytin, ciddi emek isteyen bir ağaç esasında" dedi.