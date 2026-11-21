Tuğba Özay zeytinyağı fiyatını eleştirenlere tepki: "Parfüme 50 bin lira veriyorsunuz"
Bir dönemin ünlü mankenlerinden Tuğba Özay, yıllar önce yöneldiği tarım ve zeytincilik faaliyetleriyle gündeme geldi. Özay, maliyetler artmasına rağmen zeytinyağı fiyatlarının düştüğüne dikkat çekerek, "Allah aşkına, küçük bir parfüme 40-50 bin lira verirken zeytinyağına gelince pahalı diyorsunuz. Bu üretici ne yapar, nasıl emek çeker, ne ile geçinir hiç düşündünüz mü?" dedi.
Magazin ve sanat dünyasında modellik, oyunculuk ve şarkıcılık kariyeriyle tanınan Tuğba Özay, yıllar önce yöneldiği tarım ve zeytincilik faaliyetleriyle dikkat çekiyor. Antalya'nın Manavgat ilçesinde yaşamını sürdüren Özay, doğayla iç içe üretim hayatını ve zeytincilik çalışmalarını sürdürüyor.
ZEYTİNCİLİĞİN MALİYETİNİ ANLATTI
Özay, son günlerde yüksek rekolte nedeniyle düşüş yaşanan zeytinyağı fiyatlarının yükselmesi gerektiğini savunurken, fiyatları yüksek bulanları da eleştirdi. Bu yıl zeytin rekoltesinin çok iyi olduğuna dikkat çeken Özay, 25 yıldır zeytin yetiştirdiğini ve kendi markasını kurduğunu belirtti.
Zeytin hasadına başladıklarını ve bu yıl hasadın oldukça bereketli olduğunu belirten Tuğba Özay, "Çok şükür, herkesin bahçesinde bolca zeytin var. Önemli olan bunun karşılığında üreticinin ne kazandığı. Tartışılması, gündemde tutulması ve çözüm üretilmesi gereken asıl konu bu. Biz yaklaşık 25 yıldır kendi çapımızda zeytincilik yapıyoruz. Hatta zeytincilikte kendi markam bile var. Maliyetler o kadar yüksek ki giderler, gelirleri karşılamıyor. Yevmiyeler çok arttı. Haliyle onlar da emeğinin karşılığında para kazanan, sabahın erken saatinde başlayıp akşama kadar alın teri döken insanlar. Ayrıca sıkma parası ayrı, toplama parası ayrı, budama parası ayrı, kireci ayrı. Biz mesela hayvan gübresi kullanıyoruz. Çapalama, bordo bulamacı ve bunların periyodik uygulama zamanları da var. Yani zeytin, ciddi emek isteyen bir ağaç esasında" dedi.
"PARFÜME 50 BİN LİRA VERİP ZEYTİNYAĞINA PAHALI DİYORSUNUZ"
Zeytinin barış, dostluk ve paylaşım anlamına geldiğini aktaran Özay, konuşmasını şöyle sürdürdü:
"Zeytin ağaçları internet ağı gibi. Köklerinden hepsi birbirine bağlıdır. Canan Karatay'ın açıklamalarına bakıyorsunuz, rahmetli İlber Ortaylı'nın açıklamalarına bakıyorsunuz; zeytin ve zeytinyağı için çok önemli bilgiler veriyorlar. Hem sağlık açısından hem de ülkenin değeri açısından... Yani geleceğin altını zeytin ve zeytinyağı olarak gösteriliyor. Şimdi hal böyleyken zeytin ağaçlarımız kesiliyor. Dünyada zeytin üretiminde ilk 5 içerisinde yer almamıza rağmen dışarıdan zeytin alıyoruz. Hem kalite bakımından hem rekolte bakımından, toprağımız bu kadar bereketliyken biz neden hak ettiğimiz değeri görmüyoruz? Şu anda herkes fabrikalarda zeytinini sıktırmak için sıra bekliyor. Ama bunun tenekesi para, etiketi para, kapağı ayrı para, yevmiyesi para. Geçen sene zeytinyağı fiyatı 350-400'lere çıkmışken, bu sene 200-250'lere müşteri aranıyor. Allah aşkına, küçük bir kreme binlerce lira verirken, küçük bir parfüme 40-50 bin lira verirken zeytinyağına gelince pahalı diyorsunuz.
Bu üretici ne yapar, nasıl emek çeker, ne ile geçinir hiç düşündünüz mü? Tarımı, üretimi destekleyeceksiniz ki sürekliliği olsun. Sürdürülebilir tarımdan bahsediyoruz, doğadan bahsediyoruz. Şimdi hal böyle olunca herkes hak ettiği değeri görmek istiyor. Üretici hak ettiği değeri görmek istiyor. Zeytinyağının değerinin 100, 200, 300 lira olmaması lazım. Kıyasladığınız zaman beş litrelik bir zeytinyağı, şu kadar şişe parfümün yanında fiyat olarak bu kadarcık kalıyorsa bunun bence tekrar oturulup düşünülmesi, tartışılması ve üreticinin de mutlu edileceği doğru bir sonuca ulaşılması gerek diye düşünüyorum."