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Ünlü fenomen Reynmen Arto’ya karşı harekete geçti! ‘Artık yeter…’

Sosyal medya fenomeni ve rapçi Reynmen, kendisine hakaretler eden Arto'ya karşı harekete geçti. Geçtiğimiz günlerde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunan Reynmen, Arto'nun bir televizyon programına katılarak kendisi hakkında karalama propagandası yaptığını ileri sürdü. Arto'nun kendisi hakkında karalama kampanyası yaptığını belirten Reynmen, 'Covid-19'e yakalandım. Bununla bile dalga geçti. Artık yeter' dedi.

Giriş Tarihi: 12.10.2020 15:54 Güncelleme Tarihi: 12.10.2020 15:57
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Ünlü fenomen Reynmen Arto’ya karşı harekete geçti! ‘Artık yeter…’

Ünlü sosyal medya fenomeni ve rapçi Reynmen, kendisi hakkında hakaret içerikli sözler sarf eden ünlü isim Arto'ya karşı harekete geçti. Reynmen, 'Covid-19'e yakalandım. Bununla bile dalga geçti. Artık yeter' diyerek Arto'dan şikayetçi oldu.

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Ünlü fenomen Reynmen Arto’ya karşı harekete geçti! ‘Artık yeter…’

ÖDÜL ALMAMI ÇEKEMEDİ

Sosyal medya üzerinden Reynmen'in adıyla yayınladığı bir videoda 'Sen kimsin y…, Çiko'yu tuttun mu? lan, en çok tıklanan benim. Hani halk senin arkandaydı' şeklinde sözler sarf ettiğini ileri sürerek bir yarışma programında aldığı en iyi şarkıcı ödülü sonrası kendisinin bu durumu çekemediğini bu nedenle dalga konusu paylaşımlar yaptığını anlattı.

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Ünlü fenomen Reynmen Arto’ya karşı harekete geçti! ‘Artık yeter…’

COVİD'E YAKALANMASINI DA DİLİNE DOLADI

Geçtiğimiz günlerde yaptırdığı COVİD-19 testi nedeniyle hastalandığını, insanların bu durumu bilmesi gerektiğini düşündüğü için sosyal medyadan paylaştığını fakat yine Arto'nun 'Allah bizi mikroplardan koruyor Reynmencim' diyerek hakaret içerikli sözler sarf ettiğini ileri sürdü.

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Ünlü fenomen Reynmen Arto’ya karşı harekete geçti! ‘Artık yeter…’

Şikayet dilekçesinin sonunda Arto'nun yaptığı paylaşımlar nedeniyle küçük düştüğünü hastalığıyla bile dalga geçtiğini belirterek şikayetçi oldu. İhbar sonrası olayla ilgili soruşturma başlatıldı.