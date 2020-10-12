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Ünlü fenomen Reynmen Arto’ya karşı harekete geçti! ‘Artık yeter…’
Sosyal medya fenomeni ve rapçi Reynmen, kendisine hakaretler eden Arto'ya karşı harekete geçti. Geçtiğimiz günlerde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunan Reynmen, Arto'nun bir televizyon programına katılarak kendisi hakkında karalama propagandası yaptığını ileri sürdü. Arto'nun kendisi hakkında karalama kampanyası yaptığını belirten Reynmen, 'Covid-19'e yakalandım. Bununla bile dalga geçti. Artık yeter' dedi.
Giriş Tarihi: 12.10.2020 15:54 Güncelleme Tarihi: 12.10.2020 15:57
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