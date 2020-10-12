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Yeşilçam unutulmazı Çöpçüler Kralı filmindeki Hacer'in küçük kardeşi görenleri şaşırttı

Yeşilçam'ın unutulmaz filmleri arasında yer alan Çöpçüler Kralı'nın küçük oyuncusunun son hali görenleri şaşırttı. Kemal Sunal'ın başrolünde oynadığı Çöpçüler Kralı filmiyle Yeşilçam'a damga vuran Remzi Ekmekçi, Hacer'in 4 erkek kardeşinden en küçük olanıydı. Ekmekçi, kısa sahneleri olmasına karşın akılda kalan karakterlerden oldu. İşte bir döneme damga vuran çocuk oyuncuların yıllar sonraki halleri...

Giriş Tarihi: 12.10.2020 14:36
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Yeşilçam unutulmazı Çöpçüler Kralı filmindeki Hacer'in küçük kardeşi görenleri şaşırttı

Yeşilçam'ın efsane filmlerinden Çöpçüler Kralı'nın küçük oyuncusunun son hali görenleri şaşırttı.

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Yeşilçam unutulmazı Çöpçüler Kralı filmindeki Hacer'in küçük kardeşi görenleri şaşırttı

Hacer'in 4 erkek kardeşinden en ufağı olan Ekmekçi, kısa sahneleri olmasına karşın akılda kalan karakterlerden oldu.

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Yeşilçam unutulmazı Çöpçüler Kralı filmindeki Hacer'in küçük kardeşi görenleri şaşırttı

Çöpçüler Kralı dışında Devlet Kuşu, İstanbul 79 gibi filmlerde de rol aldı.

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Yeşilçam unutulmazı Çöpçüler Kralı filmindeki Hacer'in küçük kardeşi görenleri şaşırttı
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Yeşilçam unutulmazı Çöpçüler Kralı filmindeki Hacer'in küçük kardeşi görenleri şaşırttı