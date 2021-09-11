Gönül Dağı’nın Dilek’i Gülsim Ali İlhan’ın sevgilisi herkesi şaşırttı! Bakın kim çıktı

Gönül Dağı dizisinde canlandırdığı Dilek karakteriyle kendisine hayran bırakan Gülsim Ali İlhan, ekranların en çok konuşulan isimlerinden oldu. Diriliş Ertuğrul'da yakaladığı başarıyı Gönül Dağı ile de sürdüren güzel oyuncu, özel hayatıyla mercek altına alındı. İlhan'ın sevgilisi ise herkesi şaşırttı. İşte Gülsim Ali İlhan'ın sevgilisi...