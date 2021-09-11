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Gönül Dağı’nın Dilek’i Gülsim Ali İlhan’ın sevgilisi herkesi şaşırttı! Bakın kim çıktı

Gönül Dağı dizisinde canlandırdığı Dilek karakteriyle kendisine hayran bırakan Gülsim Ali İlhan, ekranların en çok konuşulan isimlerinden oldu. Diriliş Ertuğrul'da yakaladığı başarıyı Gönül Dağı ile de sürdüren güzel oyuncu, özel hayatıyla mercek altına alındı. İlhan'ın sevgilisi ise herkesi şaşırttı. İşte Gülsim Ali İlhan'ın sevgilisi...

Giriş Tarihi: 11.09.2021 16:31
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Gönül Dağı’nın Dilek’i Gülsim Ali İlhan’ın sevgilisi herkesi şaşırttı! Bakın kim çıktı

Gönül Dağı dizisinde canlandırdığı Dilek karakteriyle adından söz ettiren Gülsim Ali İlhan'ın kendisinden 12 yaş büyük oyuncuyla aşk yaşaması herkesi şaşırttı. İşte Gülsim Ali İlhan başta olmak üzere ünlü isimlerin eşleri ve sevgilileri...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Gönül Dağı’nın Dilek’i Gülsim Ali İlhan’ın sevgilisi herkesi şaşırttı! Bakın kim çıktı

ALPEREN DUYMAZ VE EŞİ KÜBRA KELKİT

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Gönül Dağı’nın Dilek’i Gülsim Ali İlhan’ın sevgilisi herkesi şaşırttı! Bakın kim çıktı

ALPEREN DUYMAZ VE EŞİ KÜBRA KELKİT

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Gönül Dağı’nın Dilek’i Gülsim Ali İlhan’ın sevgilisi herkesi şaşırttı! Bakın kim çıktı

ALPEREN DUYMAZ VE EŞİ KÜBRA KELKİT

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Gönül Dağı’nın Dilek’i Gülsim Ali İlhan’ın sevgilisi herkesi şaşırttı! Bakın kim çıktı

ALİNA BOZ