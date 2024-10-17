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Umut Akyürek'ten kızıyla ilgili şoke eden açıklama: Bıçakla saldırdı darp etti...

Türk Sanat Müziği sanatçısı Umut Akyürek, 19 yaşındaki kızı Melek Bal Ertuğrul ile ilgili oldukça üzücü açıklamalarda bulundu. Sosyal medya hesabından yayınladığı video ile kızından korktuğunu ve kendisini odaya kilitlediğini söyleyen Akyürek, "Babasına daha önce iki kez bıçakla saldırıda bulundu" diyerek yaşadığı korkunç olayı anlattı.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 17.10.2024 09:38 Güncelleme Tarihi: 17.10.2024 09:44
Umut Akyürek’ten kızıyla ilgili şoke eden açıklama: Bıçakla saldırdı darp etti...

Şarkıcı Umut Akyürek, sosyal medya hesabından yayıladığı video ile yardım çağrısında bulundu.

Umut Akyürek’ten kızıyla ilgili şoke eden açıklama: Bıçakla saldırdı darp etti...

Akyürek, 2004 yılında Oktay Ertuğrul ile yaptığı evlilikten dünyaya gelen 19 yaşındaki kızı Melek Bal Ertuğrul hakkında yaptığı üzücü açıklamayla gündeme oturdu.

Umut Akyürek’ten kızıyla ilgili şoke eden açıklama: Bıçakla saldırdı darp etti...

"KIZIM YASAKLI MADDE KULLANIYOR"

Bir video çekip paylaşan Umut Akyürek, şu ifadeleri kullandı: "Söze nereden başlayacağımı bilemiyorum. Çok düşündüm. Daha önce de birkaç kez denedim bu videoyu sizlerle paylaşıp paylaşmamayı... Paylaşmak istiyorum artık çünkü bir yol bulamıyorum. Şöyle ki, benim kızımla ilgili bir takım sorunlarım olduğunu zaten biliyorsunuz. Uzun yılların sonunda bir programda dile getirmiştim psikolojik rahatsızlıkları olduğunu. Aslında işin boyutları çok daha farklı, çok daha karmaşık çünkü madde de kullanıyor. Hem de çok bilinçsizce... Tabii ki bilinçlisi olmaz ama adeta ölümüne... Çok kontrolsüzce o da psikiyatr rahatsızlığından dolayı kendini frenleyemediği için hiçbir konuda korkunç boyutlara vardı iş...

Umut Akyürek’ten kızıyla ilgili şoke eden açıklama: Bıçakla saldırdı darp etti...

"KENDİMİ ODAYA KİLİTLEDİM"

Ben şu anda kendimi odaya kilitledim. İki gündür yoktu, yine çok büyük bir kriz yaşıyor. Polis çağırmak zorunda kaldık. Daha önce defalarca çağırdık. Ne oluyor sonucunda? Hiçbir şey olmuyor. Polisler geliyorlar dil döküyorlar, en fazla götürüp nezarette ifade alınıyor falan filan...

Umut Akyürek’ten kızıyla ilgili şoke eden açıklama: Bıçakla saldırdı darp etti...

Bununla ilgili bir çözüm olamıyor. Biliyorsunuz kamuoyunu günlerdir meşgul eden üst üste yaşadığımız olaylar var. Madde kullanan gençlerin maalesef karıştığı suçlar var. Gencecik bir polisimiz şehit oldu. İki genç kızımız katledildi. Hepsinin kökeninde de bu illet var. Çünkü bu çocuklar bakın aileleri tarafından şikayet edilmişlerdi defalarca. Yirmi küsür suçları var ama hiçbir şey yapılmıyor. Bu insanlar serseri mayın gibi artık kime denk gelirse ortalıkta özgürce geziyorlar... Benim çocuğum da bu durumda.