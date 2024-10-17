Umut Akyürek’ten kızıyla ilgili şoke eden açıklama: Bıçakla saldırdı darp etti...

"KIZIM YASAKLI MADDE KULLANIYOR"

Bir video çekip paylaşan Umut Akyürek, şu ifadeleri kullandı: "Söze nereden başlayacağımı bilemiyorum. Çok düşündüm. Daha önce de birkaç kez denedim bu videoyu sizlerle paylaşıp paylaşmamayı... Paylaşmak istiyorum artık çünkü bir yol bulamıyorum. Şöyle ki, benim kızımla ilgili bir takım sorunlarım olduğunu zaten biliyorsunuz. Uzun yılların sonunda bir programda dile getirmiştim psikolojik rahatsızlıkları olduğunu. Aslında işin boyutları çok daha farklı, çok daha karmaşık çünkü madde de kullanıyor. Hem de çok bilinçsizce... Tabii ki bilinçlisi olmaz ama adeta ölümüne... Çok kontrolsüzce o da psikiyatr rahatsızlığından dolayı kendini frenleyemediği için hiçbir konuda korkunç boyutlara vardı iş...