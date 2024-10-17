17 Ekim 2024, Perşembe
Umut Akyürek'ten kızıyla ilgili şoke eden açıklama: Bıçakla saldırdı darp etti...
Türk Sanat Müziği sanatçısı Umut Akyürek, 19 yaşındaki kızı Melek Bal Ertuğrul ile ilgili oldukça üzücü açıklamalarda bulundu. Sosyal medya hesabından yayınladığı video ile kızından korktuğunu ve kendisini odaya kilitlediğini söyleyen Akyürek, "Babasına daha önce iki kez bıçakla saldırıda bulundu" diyerek yaşadığı korkunç olayı anlattı.
Giriş Tarihi: 17.10.2024 09:38 Güncelleme Tarihi: 17.10.2024 09:44