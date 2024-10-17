17 Ekim 2024, Perşembe
Neşet Ertaş'ın bahçesine ziyaretçi akını! Kırşehir'de turizm hareketlendi...
Türk Halk Müziği'ne dillerden düşmeyen eserler kazandıran Neşet Ertaş'ın anısını yaşatmak amacıyla Kırşehir'de açılan 'Neşet Ertaş Bahçası', şehrin kültür turizmine önemli bir katkı sağladı. İki ay önce kapılarını açan müze, müzikseverlerin ve turistlerin Kırşehir'e akın etmelerine neden oldu. Bu sayede otel rezervasyonlarının da arttığı gözlemlendi.
Giriş Tarihi: 17.10.2024 09:16 Güncelleme Tarihi: 17.10.2024 09:18