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Neşet Ertaş'ın bahçesine ziyaretçi akını! Kırşehir'de turizm hareketlendi...

Türk Halk Müziği'ne dillerden düşmeyen eserler kazandıran Neşet Ertaş'ın anısını yaşatmak amacıyla Kırşehir'de açılan 'Neşet Ertaş Bahçası', şehrin kültür turizmine önemli bir katkı sağladı. İki ay önce kapılarını açan müze, müzikseverlerin ve turistlerin Kırşehir'e akın etmelerine neden oldu. Bu sayede otel rezervasyonlarının da arttığı gözlemlendi.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 17.10.2024 09:16 Güncelleme Tarihi: 17.10.2024 09:18
Neşet Ertaş’ın bahçesine ziyaretçi akını! Kırşehir’de turizm hareketlendi...

Gelenekten gelen türküleri kendine has üslubuyla seslendiren Bozkır'ın Tezenesi Neşet Ertaş, 12 yıl önce hayatını kaybetmişti.

Neşet Ertaş’ın bahçesine ziyaretçi akını! Kırşehir’de turizm hareketlendi...

Türk Halk Müziği'nin büyük ismi ve ünlü halk ozanı Ertaş, 74 yaşında prostat kanserine yenik düşmüştü.

Neşet Ertaş’ın bahçesine ziyaretçi akını! Kırşehir’de turizm hareketlendi...

Geçen yıllara rağmen, usta sanatçı her zaman sevenleri tarafından hatırlanıyor ve eserleri dillerden düşmüyor. Kırşehir'de açılan Neşet Ertaş Bahçası, sanatçının mirasını yaşatmak için önemli bir adım olarak öne çıkıyor.

Neşet Ertaş’ın bahçesine ziyaretçi akını! Kırşehir’de turizm hareketlendi...

Sabah'ın haberine göre; Müzenin kurucusu olan Ercan Malkoç, "Kırşehir kendi halinde bir ildir. Ancak müzenin ardından civar illerden buraya akın başladı. Tur şirketleri buraya binlerce insan taşıyor. Civardaki oteller ise ilk kez büyük rezervasyon rakamlarına ulaştı" diyor.

Neşet Ertaş’ın bahçesine ziyaretçi akını! Kırşehir’de turizm hareketlendi...

Avusturya'daki Wolfgang Amadeus Mozart için hazırlanan müzeden etkilenen Kırşehirli iş adamı Malkoç'un yaptırdığı müzeyi gezmek ise ücretsiz...