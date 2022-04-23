Ümit Erdim ve Seda Erdim’i kızları Su ifşa etti! Muhabirlere açıkladı

Hayat Bilgisi'nde canlandırdığı 'Arif' rolüyle hafızalara kazınan Ümit Erdim, 2017 yılında Seda Erdim ile nikah masasına oturmuştu. Bir yıl sonra kızları Ses'i kucağına alan çift geçtiğimiz haftalarda ikinci kez bebek bekledikleri müjdesini vermişti. Bugüne kadar bebeklerinin cinsiyetini açıklamayan çifti kızları ifşa etti. Muhabirlerin "Cinsiyeti belli oldu mu?" sorusunun cevabını veren Ses kardeşinin cinsiyetini ve adını bağırarak söyleyince anne-babasını şaşırttı.