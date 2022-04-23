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Ümit Erdim ve Seda Erdim’i kızları Su ifşa etti! Muhabirlere açıkladı

Hayat Bilgisi'nde canlandırdığı 'Arif' rolüyle hafızalara kazınan Ümit Erdim, 2017 yılında Seda Erdim ile nikah masasına oturmuştu. Bir yıl sonra kızları Ses'i kucağına alan çift geçtiğimiz haftalarda ikinci kez bebek bekledikleri müjdesini vermişti. Bugüne kadar bebeklerinin cinsiyetini açıklamayan çifti kızları ifşa etti. Muhabirlerin "Cinsiyeti belli oldu mu?" sorusunun cevabını veren Ses kardeşinin cinsiyetini ve adını bağırarak söyleyince anne-babasını şaşırttı.

Giriş Tarihi: 23.04.2022 11:51
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Ümit Erdim ve Seda Erdim’i kızları Su ifşa etti! Muhabirlere açıkladı

2017 yılında dünyaevine giren ve bir yıl sonra kızları Ses'i kucağına alan Ümit Erdim ve Seda Erdim ikinci çocuk heyecanı yaşadı. Oyuncu, eşinin 14 haftalık hamile olduğu haberini Instagram hesabından duyurmuştu.

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Ümit Erdim ve Seda Erdim’i kızları Su ifşa etti! Muhabirlere açıkladı

Ses'in elindeki ultrason görüntüsü dikkat çekerken, Erdim beğeni ve tebrik mesajları yağan gönderisine, "Evet hazırsak artık Ses'in abla olduğu bölüme geçiş yapıyoruz. Biz artık dört kişiyiz" notunu düşmüştü.

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Ümit Erdim ve Seda Erdim’i kızları Su ifşa etti! Muhabirlere açıkladı

HEYECANLARI BÜYÜYOR

Heyecanları günden güne büyüyen Ümit Erdim, eşi Seda Erdim ve kızı Ses ile Yeniköy'de bir mekandan çıkarken görüntülendi. Muhabirlerle ayaküstü sohbet eden ve eşi 14 haftalık hamile olan oyuncu, "Ses'e kardeş geliyor çok mutluyuz" dedi.

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Ümit Erdim ve Seda Erdim’i kızları Su ifşa etti! Muhabirlere açıkladı

"ÇOCUKTAN AL HABERİ"

"Cinsiyeti belli oldu mu?" sorusuna Erdim'in üç yaşındaki kızı cevap vererek "Kız olacak" diye bağırdı.

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Ümit Erdim ve Seda Erdim’i kızları Su ifşa etti! Muhabirlere açıkladı

Bu cevaba şaşıran Erdim "Evet Ses'in de dediği gibi kız çocuğumuz olacak yine, bunu da ilk kez söylemiş olduk" dedi.