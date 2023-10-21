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“Umarım yaşıyordur” demişti! Metin Akpınar’ın kızlarından Adile anneye sürpriz ziyaret

Metin Akpınar'ın 36 yıl önce evlilik dışı yaşadığı ilişkiden ikiz kızları olduğu ortaya çıktı. Babalık davası açan Duygu Nebioğlu öz kızı olduğunu resmiyete kavuştururken ikizi Sevgi Nebioğlu'nun açtığı davanın devam ettiği öğrenildi. İki kardeş, annelerinin henüz iki aylıkken kendilerini bıraktığı bakıcı Adile Hanım'ı buldu.

Giriş Tarihi: 21.10.2023 16:55
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“Umarım yaşıyordur” demişti! Metin Akpınar’ın kızlarından Adile anneye sürpriz ziyaret

Göksel Özdoğdu ile 62 yıldır evli olan Metin Akpınar'ın, yıllar önce yaşadığı evlilik dışı ilişkiden ikiz kızları olduğu ortaya çıkmıştı. Usta sanatçı, "Hukuki prosedürler tamamlandıktan sonra 13 Ekim 2023 günü itibariyle Duygu benim nüfusuma geçti, hukuki işlem tamamlanınca kardeşi de geçecek" açıklamasını yapmıştı.

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“Umarım yaşıyordur” demişti! Metin Akpınar’ın kızlarından Adile anneye sürpriz ziyaret

Tek yumurta ikizleri, anneleri tarafından Antalya'daki bir köyde bakıcı kadına bırakılmış, Çocuk Esirgeme Kurumu'nda devlet korumasına alındıktan sonra Nebioğlu Ailesi tarafından evlatlık alınmıştı.

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“Umarım yaşıyordur” demişti! Metin Akpınar’ın kızlarından Adile anneye sürpriz ziyaret

"ONLARI ARIYORUM"

Magazin programına konuk olan Duygu Nebioğlu, "Annem iki aylıkken bizi Kemer'de yaşayan Adile Şener ve Emin Şener'e emanet etmiş. Onlara çok teşekkür ediyorum. Umarım hayattalardır, onları arıyorum. Beni şu an izliyorlarsa 'Büyüdüm, 35 yaşına geldim ve size teşekkür ederim' demek istiyorum. Bakıcı olarak, para karşılığında Adile Şener'e verilmişiz. Altı ay sonra 'Annesi nerede' diye bir haber yapılmış. Haber sonrası bizi Zübeyde Hanım Çocuk Esirgeme Kurumu'na teslim etmişler. Devlet bizi koruma altına almış" şeklinde konuşmuştu.

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“Umarım yaşıyordur” demişti! Metin Akpınar’ın kızlarından Adile anneye sürpriz ziyaret

"VEFA BORCUMU ÖDEYECEĞİM"

Akpınar'ın ikiz kızlarından Duygu Nebioğlu, geçtiğimiz günlerde "Umardım hayattadır" dediği bakıcı Adile Şener'e ulaştığını şu sözlerle duyurmuştu:

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“Umarım yaşıyordur” demişti! Metin Akpınar’ın kızlarından Adile anneye sürpriz ziyaret

"Adile Şener hayatta ve biraz önce konuştum. Kendisine vefa borcunu ödeyeceğim için çok mutluyum. Kalbimdeki derin yaralare biraz olsun kapanıyor. Bizler gibi hikayesi olanlar ve henüz sonuç alamayanlar asla pes etmeyin!"