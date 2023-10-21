21 Ekim 2023, Cumartesi
“Umarım yaşıyordur” demişti! Metin Akpınar’ın kızlarından Adile anneye sürpriz ziyaret
Metin Akpınar'ın 36 yıl önce evlilik dışı yaşadığı ilişkiden ikiz kızları olduğu ortaya çıktı. Babalık davası açan Duygu Nebioğlu öz kızı olduğunu resmiyete kavuştururken ikizi Sevgi Nebioğlu'nun açtığı davanın devam ettiği öğrenildi. İki kardeş, annelerinin henüz iki aylıkken kendilerini bıraktığı bakıcı Adile Hanım'ı buldu.
Giriş Tarihi: 21.10.2023 16:55
- 1
- 8
- 2
- 8
- 3
- 8
- 4
- 8
- 5
- 8