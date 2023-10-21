21 Ekim 2023, Cumartesi
‘Hiç estetiğim yok’ demişti! Buse Varol’un eski hali şoke etti
2018 yılında Alişan ile dünyaevine giren Buse Varol, peş peşe iki çocuk sahibi olmuştu. Anne olmasının ardından oyunculuğa ara veren ve uzun süredir ekranda olmayan güzel oyuncu, sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettirdi. Son dönemde verdiği kilolarla adından söz ettiren Buse Varol'un eski halini görenler şok oldu. Hiç estetiği olmadığını söyleyen Varol'u görenler inanamadı. İşte Alişan'ın eşi Buse Varol'un sosyal medyada çok konuşulan fotoğrafı!
Giriş Tarihi: 21.10.2023 17:23
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