‘Hiç estetiğim yok’ demişti! Buse Varol’un eski hali şoke etti

Ancak açıklamalarına göre Varol'un niyeti alışkın olduklarımızdan biraz farklı. Artık herkesin estetikle birbirine benzediğini belirten oyuncu, 'Ben doğallığı seviyorum. Yaşlılık da güzel bir şey, buruşmak da güzel bir şey. Yaşlanayım, ellerim buruşsun ve tenimde çiller çıksın. Çok heves ediyorum.' dedi.