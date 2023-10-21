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‘Hiç estetiğim yok’ demişti! Buse Varol’un eski hali şoke etti

2018 yılında Alişan ile dünyaevine giren Buse Varol, peş peşe iki çocuk sahibi olmuştu. Anne olmasının ardından oyunculuğa ara veren ve uzun süredir ekranda olmayan güzel oyuncu, sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettirdi. Son dönemde verdiği kilolarla adından söz ettiren Buse Varol'un eski halini görenler şok oldu. Hiç estetiği olmadığını söyleyen Varol'u görenler inanamadı. İşte Alişan'ın eşi Buse Varol'un sosyal medyada çok konuşulan fotoğrafı!

Giriş Tarihi: 21.10.2023 17:23
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‘Hiç estetiğim yok’ demişti! Buse Varol’un eski hali şoke etti

Miss Turkey yarışmasıyla adını duyuran Buse Varol, birçok dizi projesinde rol aldı. Son olarak Dostlar Mahallesi için kamera karşısına geçen güzel oyuncu, dizi setinde tanıştığı Alişan'la 2018 yılında nikah masasına oturdu.

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‘Hiç estetiğim yok’ demişti! Buse Varol’un eski hali şoke etti

Peş peşe anne olmasının ardından ekranlara ara veren güzel oyuncu, sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettirdi. Şimdilerde Selahaddin Eyyubi dizisiyle ekrana dönmeye hazırlanan Varol'un Miss Turkey'deki fotoğrafları gündeme resmen bomba gibi düştü. Çünkü birçok kişiye göre Varol 'çok fazla' değişmişti.

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‘Hiç estetiğim yok’ demişti! Buse Varol’un eski hali şoke etti

Bu sebeple sosyal medya ikiye bölündü. Bazıları Varol'un estetik yaptırdığını savunurken bazıları estetik yaptırmadığını, sadece olgunlaştığını söyledi.

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‘Hiç estetiğim yok’ demişti! Buse Varol’un eski hali şoke etti

Buse Varol, verdiği bir röportajda 'Estetik var mı?' sorusunu içtenlikle cevapladı. Hiç estetiği olmadığını söyleyen Varol, "Sadece dudağıma dolgu yaptırmıştım ama neyse ki çabuk eridi, kalıcı değildi. Bir de kaşlarımın arasına botoks yaptırdım. İhtiyacım olursa yaptırırım, estetiğe karşı değilim." dedi.

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‘Hiç estetiğim yok’ demişti! Buse Varol’un eski hali şoke etti

Ancak açıklamalarına göre Varol'un niyeti alışkın olduklarımızdan biraz farklı. Artık herkesin estetikle birbirine benzediğini belirten oyuncu, 'Ben doğallığı seviyorum. Yaşlılık da güzel bir şey, buruşmak da güzel bir şey. Yaşlanayım, ellerim buruşsun ve tenimde çiller çıksın. Çok heves ediyorum.' dedi.