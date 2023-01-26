Uğur Pektaş ve Gamze Özçelik'in oğlu Murathan son haliyle pes dedirtti! Annesinin kopyası

Arka Sokaklar dizisinin setinde tanışıp aşk yaşamaya başlayan Uğur Pektaş ve Gamze Özçelik, kısa sürede dünyaevine girmişti. 3 yıllık evliliklerini 2011 yılında sonlandıran ikili boşanmanın ardından sanat dünyasından elini eteğini çekti. Gamze Özçelik kurduğu Umuda Koşanlar Derneği ile yardım elçisi olurken Uğur Pektaş ise hayatını tamamen değiştirdi. Uzun süredir gözlerden uzak bir yaşam süren eski eşler, yeniden sosyal medyada gündem oldu. Çiftin oğulları Murathan Pektaş'ın son hali olay oldu. Kameralardan uzak büyüyen Murathan'ın fotoğrafları dikkat çekti. İşte Gamze Özçelik ve Uğur Pektaş'ın oğlu Murathan...