26 Ocak 2023, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Uğur Pektaş ve Gamze Özçelik'in oğlu Murathan son haliyle pes dedirtti! Annesinin kopyası

Uğur Pektaş ve Gamze Özçelik'in oğlu Murathan son haliyle pes dedirtti! Annesinin kopyası

Arka Sokaklar dizisinin setinde tanışıp aşk yaşamaya başlayan Uğur Pektaş ve Gamze Özçelik, kısa sürede dünyaevine girmişti. 3 yıllık evliliklerini 2011 yılında sonlandıran ikili boşanmanın ardından sanat dünyasından elini eteğini çekti. Gamze Özçelik kurduğu Umuda Koşanlar Derneği ile yardım elçisi olurken Uğur Pektaş ise hayatını tamamen değiştirdi. Uzun süredir gözlerden uzak bir yaşam süren eski eşler, yeniden sosyal medyada gündem oldu. Çiftin oğulları Murathan Pektaş'ın son hali olay oldu. Kameralardan uzak büyüyen Murathan'ın fotoğrafları dikkat çekti. İşte Gamze Özçelik ve Uğur Pektaş'ın oğlu Murathan...

Giriş Tarihi: 26.01.2023 16:54 Güncelleme Tarihi: 26.01.2023 16:54
  • 1
  • 110
Uğur Pektaş ve Gamze Özçelik’in oğlu Murathan son haliyle pes dedirtti! Annesinin kopyası

Arka Sokaklar setinde tanışan Gamze Özçelik ve Uğur Pektaş, 2008 yılında nikah masasına oturmuştu. 3 yıl sonra yıllarını ayıran ikilinin Murathan adında bir çocuğu olmuştu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 110
Uğur Pektaş ve Gamze Özçelik’in oğlu Murathan son haliyle pes dedirtti! Annesinin kopyası

Evliliklerini sonlandırmasının ardından sanat dünyasından elini çeken Gamze Özçelik yardım elçisi oldu, Uğur Pektaş ise hayatını tamamen değiştirdi. Bir süredir iki oyuncu da gözlerden uzak yaşamaya devam ederken, zaman zaman sosyal medyada gündem olmaya devam etti.

  • 3
  • 110
Uğur Pektaş ve Gamze Özçelik’in oğlu Murathan son haliyle pes dedirtti! Annesinin kopyası

Çiftin oğlu Murathan ise merak konusu oldu. Magazin dünyasının yakından takip ettiği Gamze Özçelik veUğur Pektaş'ın oğlu Murat'ın fotoğrafları dikkat çekti. İşte Murathan...

  • 4
  • 110
Uğur Pektaş ve Gamze Özçelik’in oğlu Murathan son haliyle pes dedirtti! Annesinin kopyası

ÖZGÜ NAMAL'IN ÇOCUKLARI NEFES VE ELEM SU

  • 5
  • 110
Uğur Pektaş ve Gamze Özçelik’in oğlu Murathan son haliyle pes dedirtti! Annesinin kopyası

ÖZGÜ NAMAL'IN ÇOCUKLARI NEFES VE ELEM SU