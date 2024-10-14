14 Ekim 2024, Pazartesi
Uğur Dündar'ın babalık davasında kritik duruşma! DNA raporuna itiraz etmişti...
Dilara Gülatan'ın, gazeteci Uğur Dündar'a açtığı babalık davasında kritik bir aşamaya gelindi. Geçtiğimiz nisan ayında yapılan duruşmada, İzmir Adli Tıp Kurumu'nun hazırladığı rapor, Uğur Dündar'ın Dilara Gülatan'ın babası olmadığı sonucuna ulaşmıştı. Gülatan, bu rapora itiraz ederek sürecin devam etmesini sağladı. Isparta 3. Aile Mahkemesi, 17 Ekim Perşembe günü görülecek duruşmada, bu itirazı karara bağlayacak.
Giriş Tarihi: 14.10.2024 09:02 Güncelleme Tarihi: 14.10.2024 09:02