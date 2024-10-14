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Uğur Dündar'ın babalık davasında kritik duruşma! DNA raporuna itiraz etmişti...

Dilara Gülatan'ın, gazeteci Uğur Dündar'a açtığı babalık davasında kritik bir aşamaya gelindi. Geçtiğimiz nisan ayında yapılan duruşmada, İzmir Adli Tıp Kurumu'nun hazırladığı rapor, Uğur Dündar'ın Dilara Gülatan'ın babası olmadığı sonucuna ulaşmıştı. Gülatan, bu rapora itiraz ederek sürecin devam etmesini sağladı. Isparta 3. Aile Mahkemesi, 17 Ekim Perşembe günü görülecek duruşmada, bu itirazı karara bağlayacak.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 14.10.2024 09:02 Güncelleme Tarihi: 14.10.2024 09:02
Uğur Dündar’ın babalık davasında kritik duruşma! DNA raporuna itiraz etmişti...

Ünlü sanatçı Metin Akpınar ile gazeteci Uğur Dündar'ın aynı kadından çocuk sahibi olduğu iddiaları uzun süredir gündemde...

Uğur Dündar’ın babalık davasında kritik duruşma! DNA raporuna itiraz etmişti...

Duygu Nebioğlu ise 35 yıl sonra Metin Akpınar'ın kızı olduğunu kanıtlayarak dikkatleri üzerine çekti. Duygu'nun kardeşi Dilara Gülatan ise Uğur Dündar'a babalık davası açtı.

Uğur Dündar’ın babalık davasında kritik duruşma! DNA raporuna itiraz etmişti...

Türkiye'nin gündemini sarsan Dilara Gülatan'ın duayen gazeteci Uğur Dündar'a açtığı babalık davasında önemli bir gelişme yaşandı. Sabah yazarı Erdoğan Öztürk'ün haberine göre, Dilara Gülatan itirazında iki ana gerekçe öne sürdü.

Uğur Dündar’ın babalık davasında kritik duruşma! DNA raporuna itiraz etmişti...

İlk olarak Adli Tıp Kurumu'nun rapor tarihinin 22 Mart 2023 olduğunu ancak hem kendisinden hem de Dündar'dan alınan kan örneklerinin Ekim-Kasım 2023'te alındığını vurguladı. Bu durum raporun geçerliliğini sorgulattı.

Uğur Dündar’ın babalık davasında kritik duruşma! DNA raporuna itiraz etmişti...

Ayrıca kan örneğinin alındığı tarihin raporun hazırlandığı tarihten sonra olması itirazın temel taşlarından biri oldu.