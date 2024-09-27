27 Eylül 2024, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

Haberler Galeri Uğur Dündar Metin Akpınar’a şahitlik yapacak! Duygu Nebioğlu’ndan sert tepki

Uğur Dündar Metin Akpınar’a şahitlik yapacak! Duygu Nebioğlu’ndan sert tepki

Türkiye, ünlü sanatçı Metin Akpınar'ın Suphiye Orancı ile yaşadığı evlilik dışı ilişkiden doğan kızları Duygu Nebioğlu ve Sevgi Katkıcı'nın hukuk mücadelesini konuşuyor. Nebioğlu, kendisini ve ikiz kardeşini "Benim çocuklarım değil" diye reddeden Akpınar'la hukuk mücadelesini sürdürüyor. Nebioğlu, DNA testi sonucu babası olduğu kesinleşen Akpınar'a, 10 milyon liralık tazminat davası açarken, dava öncesi ilginç bir gelişme yaşandı ve Uğur Dündar mahkemeye başvurarak arkadaşı Akpınar lehine şahitlik yapma isteğini iletti. Duygu Nebioğlu, bu gelişmeyi değerlendirdi.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 27.09.2024 07:33 Güncelleme Tarihi: 27.09.2024 07:33
Uğur Dündar Metin Akpınar’a şahitlik yapacak! Duygu Nebioğlu’ndan sert tepki

Metin Akpınar'ın Suphiye Orancı ile yaşadığı evlilik dışı ilişkiden dünyaya gelen ikiz kızları Duygu Nebioğlu ve Sevgi Katkıcı'nın hukuk mücadelesi sürüyor. Duygu Nebioğlu'nun babalık davasını kazanmasının ardından ikiz kardeşi Sevgi Katkıcı da mahkemeye başvurdu.

Uğur Dündar Metin Akpınar’a şahitlik yapacak! Duygu Nebioğlu’ndan sert tepki

Nebioğlu, DNA testi sonucu babası olduğu kesinleşen Akpınar'a, 10 milyon liralık tazminat davası açtı. Duruşma 17 Ekim'de... Dava öncesi Uğur Dündar mahkemeye başvurarak arkadaşı Akpınar lehine şahitlik yapma isteğini iletti.

Uğur Dündar Metin Akpınar’a şahitlik yapacak! Duygu Nebioğlu’ndan sert tepki

Konuyla ilgili Sabah Gazetesi'nden Tuba Kalçık, Duygu Nebioğlu ile telefonda görüştü. Kalçık, Nebioğlu ile yaptığı görüşmeyi köşesine taşıdı.

İşte Kalçık'ın 27 Eylül tarihli yazısı:

Uğur Dündar Metin Akpınar’a şahitlik yapacak! Duygu Nebioğlu’ndan sert tepki

Biliyorsunuz, Duygu Nebioğlu'nun babası Metin Akpınar ile hukuk mücadelesi devam ediyor. 17 Ekim'de, Akpınar'a açtığı maddi ve manevi tazminat davasının duruşması var. Ben de bu süreci konuşmak üzere Nebioğlu'nu aradım...

Uğur Dündar Metin Akpınar’a şahitlik yapacak! Duygu Nebioğlu’ndan sert tepki

"Akpınar'a basın açıklamasında tek gecelik ilişkimdi, çocuklarım olduğunu bilmiyorum dediği için bu davayı açtım" diyen Nebioğlu sözlerine şöyle devam etti: