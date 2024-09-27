Uğur Dündar Metin Akpınar’a şahitlik yapacak! Duygu Nebioğlu’ndan sert tepki

Biliyorsunuz, Duygu Nebioğlu'nun babası Metin Akpınar ile hukuk mücadelesi devam ediyor. 17 Ekim'de, Akpınar'a açtığı maddi ve manevi tazminat davasının duruşması var. Ben de bu süreci konuşmak üzere Nebioğlu'nu aradım...