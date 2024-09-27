27 Eylül 2024, Cuma
Uğur Dündar Metin Akpınar’a şahitlik yapacak! Duygu Nebioğlu’ndan sert tepki
Türkiye, ünlü sanatçı Metin Akpınar'ın Suphiye Orancı ile yaşadığı evlilik dışı ilişkiden doğan kızları Duygu Nebioğlu ve Sevgi Katkıcı'nın hukuk mücadelesini konuşuyor. Nebioğlu, kendisini ve ikiz kardeşini "Benim çocuklarım değil" diye reddeden Akpınar'la hukuk mücadelesini sürdürüyor. Nebioğlu, DNA testi sonucu babası olduğu kesinleşen Akpınar'a, 10 milyon liralık tazminat davası açarken, dava öncesi ilginç bir gelişme yaşandı ve Uğur Dündar mahkemeye başvurarak arkadaşı Akpınar lehine şahitlik yapma isteğini iletti. Duygu Nebioğlu, bu gelişmeyi değerlendirdi.
Giriş Tarihi: 27.09.2024 07:33 Güncelleme Tarihi: 27.09.2024 07:33