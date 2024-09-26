Esra Erol'da şok olay! 17 yıllık eşi kuzeni ile kaçtı | Kocadan pişkin savunma

ATV'nin en çok sevilen ve seyredilen programlarından biri olan Esra Erol bugün de izleyicileri ekrana kilitledi. Esra Erol'da bugün programa Mersin'den Hatice katıldı. Hatice Kocası ismet define aramaya diye çıktığını ve kendi kuzeni ile kaçtığını iddia etti.