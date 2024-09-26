26 Eylül 2024, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

Haberler Galeri Esra Erol'da şok olay! 17 yıllık eşi kuzeni ile kaçtı | Kocadan pişkin savunma

Esra Erol'da şok olay! 17 yıllık eşi kuzeni ile kaçtı | Kocadan pişkin savunma

17 yıllık evli Hatice ve İsmet çifti arasında yaşanan olay Esra Erol'un programına taşındı. 3 çocuk annesi Hatice eşi İsmet'in define aramaya diye çıktığını ancak kuzenine kaçtığını söyledi. Hatice, 13 eylül günü kocasının Konya'ya gideceğini, o gün Birgül'ü sevdiğini kendisine söylediğini belirtti. Hatice durumu 20 Eylül'de Birgül'ün ailesine söylediğini belirterek İsmet ve Birgül'ün 21 eylül tarihinde beraber kaçtığını iddia etti. İsmet ve kaçtığı iddia edilen Birgül canlı yayına bağlandı ve taraflar yüzleşti. Tansiyonun yükseldiği anlarda İsmet'in savunması Hatice'yi sinirlendirdi.

Giriş Tarihi: 26.09.2024 23:44 Güncelleme Tarihi: 26.09.2024 23:51
Esra Erol’da şok olay! 17 yıllık eşi kuzeni ile kaçtı | Kocadan pişkin itiraf

ATV'nin en çok sevilen ve seyredilen programlarından biri olan Esra Erol bugün de izleyicileri ekrana kilitledi. Esra Erol'da bugün programa Mersin'den Hatice katıldı. Hatice Kocası ismet define aramaya diye çıktığını ve kendi kuzeni ile kaçtığını iddia etti.

Esra Erol’da şok olay! 17 yıllık eşi kuzeni ile kaçtı | Kocadan pişkin itiraf

17 yıllık evli Hatice ve İsmet çiftinin 3 çocuğu var. Hatice, 13 eylül günü kocasının Konya'ya gideceğini, o gün kuzeni Birgül'ü sevdiğini kendisine söyleyince 20 eylül de Birgül'ün ailesine söylediğini belirtti.

Hatice İsmet ve Birgül'ün 21 eylül tarihinde beraber kaçtığını da ekledi.

Esra Erol’da şok olay! 17 yıllık eşi kuzeni ile kaçtı | Kocadan pişkin itiraf

İsmet'in aylarca Birgül ile buluştuğunu söyleyen Hatice 17 yıllık kocasının kazandığı parayı çocuklarının okul masrafı yerine içkiye verdiğini söyledi.

Esra Erol’da şok olay! 17 yıllık eşi kuzeni ile kaçtı | Kocadan pişkin itiraf

Çenesinden ve dedikodu yapmasından bıkan İsmet, karısı Hatice'den bu sebeple boşanmak istediğini söyledi. Bugün 3 çocuk annesi Hatice, kocası İsmet ve Hatice'nin kuzeni Birgül Esra Erol canlı yayınında yüzleşti.

Esra Erol’da şok olay! 17 yıllık eşi kuzeni ile kaçtı | Kocadan pişkin itiraf

İsmet, Hatice ve Birgül'ün canlı yayındaki yüzleşmesinde tansiyon yükselirken İsmet ve Birgül'ün savunmaları oldukça dikkat çekti. 3 çocuk annesi Hatice şu şekilde konuştu: