Güldür Güldür Show'da canlandırdığı "Mesut" karakteriyle tanınan başarılı oyuncu Uğur Bilgin, bu kez özel hayatındaki mutlu gelişmeyle gündeme geldi.

Uğur Bilgin, uzun süredir aşk yaşadığı İrem Uslu ile Ağustos 2023'te dünyaevine girmişti.

Güzelliğiyle dikkat çeken İrem Uslu, nişan töreninde olduğu gibi düğününde de sade gelinlik tercihiyle beğeni toplamıştı.