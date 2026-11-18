Güldür Güldür'ün Mesut'u baba oldu! Uğur Bilgin oğluna bakın hangi ismi verdi
'Güldür Güldür Show'un sevilen ismi Uğur Bilgin ve eşi İrem Uslu, ilk bebeklerini kucaklarına alarak anne baba olmanın mutluluğunu yaşadı. Çiftin oğullarına Yusuf adını verdiği öğrenildi.
Güldür Güldür Show'da canlandırdığı "Mesut" karakteriyle tanınan başarılı oyuncu Uğur Bilgin, bu kez özel hayatındaki mutlu gelişmeyle gündeme geldi.
GÜZELLİĞİYLE DİKKAT ÇEKMİŞTİ
Uğur Bilgin, uzun süredir aşk yaşadığı İrem Uslu ile Ağustos 2023'te dünyaevine girmişti.
Güzelliğiyle dikkat çeken İrem Uslu, nişan töreninde olduğu gibi düğününde de sade gelinlik tercihiyle beğeni toplamıştı.
MİNİK YUSUF DÜNYAYA GELDİ
Sosyal medya hesaplarından zaman zaman mutluluk pozlarını takipçileriyle paylaşan çift, ilk kez anne baba olmanın heyecanını yaşadı. Uğur Bilgin ve eşi İrem Uslu, bebeklerini kucaklarına aldı.
Erkek bebek sahibi olan çiftin, oğullarına Yusuf adını verdiği öğrenildi.
Ünlü oyuncunun hayranları da çifti tebrik ederek güzel dileklerini iletti.