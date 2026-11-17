COP31 ZİRVESİ'NE KATILDILAR

Türkiye'nin ilk kez ev sahipliği yaptığı COP31 Zirvesi'ne oyuncu çift Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu da katıldı. Zirve alanını gezen çift, Antalya'dan yaptıkları paylaşımlarla dikkat çekti.