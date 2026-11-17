İki kızlarıyla Antalya'ya gittiler! Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu'ndan aşk pozu
COP31 Zirvesi'ne katılan Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu, Antalya'dan yaptıkları aile paylaşımlarıyla dikkat çekti. Eşi ve kızlarıyla verdiği pozları "Bir güzel gün" notuyla yayımlayan Kobal'ın romantik kareleri, takipçilerinden yoğun ilgi gördü.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi ve Birleşmiş Milletler (BM) Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı Emine Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında Sıfır Atık Müzesi'nin açılışını gerçekleştirdi.
COP31 ZİRVESİ'NE KATILDILAR
Türkiye'nin ilk kez ev sahipliği yaptığı COP31 Zirvesi'ne oyuncu çift Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu da katıldı. Zirve alanını gezen çift, Antalya'dan yaptıkları paylaşımlarla dikkat çekti.
ANTALYA'DA AİLE SAADETİ
Ünlü oyuncu, paylaştığı karelere "Güzel bir günden" notunu ekledi. Ailece geçirilen anları yansıtan fotoğraflar, kısa sürede sosyal medyada ilgi gördü.
40 binden fazla beğeni alan paylaşımlara takipçilerinden övgü dolu yorumlar geldi. Sinem Kobal, 2016 yılında meslektaşı Kenan İmirzalıoğlu ile dünyaevine girmişti.
Mutlu evliliklerini çocuklarıyla taçlandıran ünlü çift, 2020 yılında ilk kızları Lalin'i, 2022 yılında ise ikinci kızları Leyla'yı kucaklarına almıştı.
İki çocuklarıyla mutlu bir aile hayatı sürdüren çift, anne ve baba olmanın mutluluğunu yaşıyor.