HaberlerGaleriÜfürükçü Süleyman tutuklandı mı? Aradaki yaş farkı yenilir yutulur değil! Müge Anlı Konya Üfürükçü Hoca-Hilal olayı son durum ne?
Üfürükçü Süleyman tutuklandı mı? Aradaki yaş farkı yenilir yutulur değil! Müge Anlı Konya Üfürükçü Hoca-Hilal olayı son durum ne?
18 yaşındaki kızlarını bulmak için Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katılan Baltacı ailesi ve üfürükçü Süleyman olayı araştırılmaya başlandı. Kendisinden yaşça küçük bir kızı kandırarak kaçıran üfürükçü Süleyman için ekipler harekete geçti. 19 Ocak 2023 tarihli yayının ardından ekipler üfürükçü Süleyman'ı gözaltına aldı. Peki üfürükçü Süleyman tutuklandı mı?