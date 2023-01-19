Üfürükçü Süleyman tutuklandı mı? Aradaki yaş farkı yenilir yutulur değil! Müge Anlı Konya Üfürükçü Hoca-Hilal olayı son durum ne?

Üfürükçü Süleyman tutuklandı mı sorusunun cevabı arama motorlarında araştırılıyor. Müge Anlı ile Tatlı Sert programına Baltacı ailesi, 18 yaşındaki kızları Hilal Baltacı'nın kendisinden 33 yaş büyük kendisine üfürükçü diyen bir adamla kaçtığı iddiasıyla katıldı. Sinan Sardoğan olayından sonra bir de üfürükçü Süleyman davranışlarıyla tepki topladı. Peki gözaltına alınan üfürükçü Süleyman tutuklandı mı? Konuya ilişkin gelişmeler haberimizde...