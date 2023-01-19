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Haberler Galeri Üfürükçü Süleyman tutuklandı mı? Aradaki yaş farkı yenilir yutulur değil! Müge Anlı Konya Üfürükçü Hoca-Hilal olayı son durum ne?

Üfürükçü Süleyman tutuklandı mı? Aradaki yaş farkı yenilir yutulur değil! Müge Anlı Konya Üfürükçü Hoca-Hilal olayı son durum ne?

18 yaşındaki kızlarını bulmak için Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katılan Baltacı ailesi ve üfürükçü Süleyman olayı araştırılmaya başlandı. Kendisinden yaşça küçük bir kızı kandırarak kaçıran üfürükçü Süleyman için ekipler harekete geçti. 19 Ocak 2023 tarihli yayının ardından ekipler üfürükçü Süleyman'ı gözaltına aldı. Peki üfürükçü Süleyman tutuklandı mı?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 19.01.2023 23:31
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Üfürükçü Süleyman tutuklandı mı? Aradaki yaş farkı yenilir yutulur değil! Müge Anlı Konya Üfürükçü Hoca-Hilal olayı son durum ne?

Üfürükçü Süleyman tutuklandı mı sorusunun cevabı arama motorlarında araştırılıyor. Müge Anlı ile Tatlı Sert programına Baltacı ailesi, 18 yaşındaki kızları Hilal Baltacı'nın kendisinden 33 yaş büyük kendisine üfürükçü diyen bir adamla kaçtığı iddiasıyla katıldı. Sinan Sardoğan olayından sonra bir de üfürükçü Süleyman davranışlarıyla tepki topladı. Peki gözaltına alınan üfürükçü Süleyman tutuklandı mı? Konuya ilişkin gelişmeler haberimizde...

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Üfürükçü Süleyman tutuklandı mı? Aradaki yaş farkı yenilir yutulur değil! Müge Anlı Konya Üfürükçü Hoca-Hilal olayı son durum ne?

ÜFÜRÜKÇÜ SÜLEYMAN TUTUKLANDI MI?

19 Ocak Perşembe günkü Müge Anlı ile Tatlı Sert yayınından hemen sonra stüdyoya gelen emniyet güçleri üfürükçü Süleyman'ı gözaltına aldı.

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Üfürükçü Süleyman tutuklandı mı? Aradaki yaş farkı yenilir yutulur değil! Müge Anlı Konya Üfürükçü Hoca-Hilal olayı son durum ne?

Ancak üfürükçü Süleyman'ın tutuklanıp tutuklanmadığına dair henüz resmi bir açıklama bulunmamaktedır. Konuya ilikin gelişmeleri haberimizden takip edebilirsiniz.

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Üfürükçü Süleyman tutuklandı mı? Aradaki yaş farkı yenilir yutulur değil! Müge Anlı Konya Üfürükçü Hoca-Hilal olayı son durum ne?

MÜGE ANLI ÜFÜRÜKÇÜ SÜLEYMAN OLAYI NE?

16 gündür haber alamadığı kızını arayan Baltacı ailesi Müge Anlı ve ekibinden yardım istedi. Aile, 18 yaşındaki kızlarının kendisinden 33 yaş büyük üfürükçü Süleyman adındaki bir adam tarafından kandırılıp kaçtığını iddia etti.

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Üfürükçü Süleyman tutuklandı mı? Aradaki yaş farkı yenilir yutulur değil! Müge Anlı Konya Üfürükçü Hoca-Hilal olayı son durum ne?

Kızını psikolog yerine üfürükçüye götürmeyi tercih eden anne Şerife hanım daha sonrasında kızı Hilal'de garip davranışların devam ettiğini ve abartlılı makyaj va kıyafetlerle yakaladığını aktardı.