Ender Saraç'ın eşi Benan Saraç paylaşımları sonrası ifade verdi: Kadınlık gururum kırıldı
Doktor ve yazar Ender Saraç'ın bir ödül törenine birlikte kitap yazdığı ünlü Astrolog Aygül Aydın ile katılması, Saraç'ın eşi Benan Saraç ile Aydın'ı mahkemelik etti. Aygül Aydın, hakaret ve tehdit içerikli paylaşımları nedeniyle Benan Saraç'tan şikayetçi oldu.
Giriş Tarihi: 20.01.2023
09:41
Doktor ve yazar Ender Saraç, geçtiğimiz ay düzenlenen bir ödül törenine birlikte kitap yazdığı ünlü Astrolog Naciye Aygül Aydın Gültürk ile katıldı. Ender Saraç'ın törene ayrı gelen eşi Benan Kurtuluş Saraç ikiliyi görünce videolarını çekti ve sosyal medya hesabından paylaştı. Gündem olan olay dedikodulara yol açtı ve sosyal medyada paylaşıldı. Aydın çektiği videoları sosyal medya hesabında paylaşan Benan Saraç'ın tehdit ve hakaret içerikli paylaşımlar yaptığını ifade ederek şikayetçi oldu.
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Aygül Aydın şikayetinde "4 Aralık 2022 tarihinde dört yıldır birlikte çalıştığım ve kitap yazdığım Ender Saraç'la birlikte çıkardığımız kitabın tanıtımı için törene birlikte katıldık. Ender Saraç'ın eşi Benan Saraç kitabımızla ilgili röportajlar verirken yüksek sesle önce eşi Ender Saraç'a "Neden bana haber vermeden buraya katıldın" diye sordu. Sonra da beni göstererek "Eşime neden kavalyelik yapıyorsun. Söyleseydin ben yapardım. Sana mı kaldı" diyerek bağırmaya başladı. O esnada ortamdan uzaklaşmaya çalıştım. Durumun aile içi bir durum olduğunu düşündüm" dedi.
"BENİ ETİKETLEMESİYLE FARK ETTİM"
Aygül Aydın şikayet dilekçesinin devamında "O esnada Benan Saraç'ın benim fotoğraflarımı çektiğini fark ettim. Ender Saraç da ortamdan uzaklaşmaya çalıştı. Sonrasında yanıma gelerek bu durum karşısında mahcup olduğunu söyledi ve eşi Benan Saraç adına özür diledi. Bu esnada Benan Saraç bizi uzaktan videoya almaya başladı ve sosyal medya hesabından paylaşarak ifademin ekinde sunacağım beş adet tehdit, hakaret içerikli paylaşım yaptı.
Kendisini sosyal medya üzerinden takip etmediğim için yaptığı paylaşımları beni etiketlemesiyle birlikte fark ettim. Bu paylaşımlar haber sitelerinde de paylaşılması nedeniyle eşimle aramda sorunlara neden oldu. 11 yaşında bir çocuğum var ve haberlerden olumsuz etkilenmemesi için okula göndermedim. Hakkımda aslı olmayan bir şekilde iş arkadaşı olduğum kişi ile hakaret ve yalan paylaşımlar yapan Benan Kurtuluş Saraç'tan davacı ve şikayetçiyim" dedi.
Astrolog Naciye Aygül Aydın Gültürk, olayın ardından kendisinin etiketlenmesiyle fark ettiği sosyal medya paylaşımlarının ekran görüntülerini de şikayet dilekçesine ekledi.