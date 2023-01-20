Ender Saraç’ın eşi Benan Saraç paylaşımları sonrası ifade verdi: Kadınlık gururum kırıldı

Kendisini sosyal medya üzerinden takip etmediğim için yaptığı paylaşımları beni etiketlemesiyle birlikte fark ettim. Bu paylaşımlar haber sitelerinde de paylaşılması nedeniyle eşimle aramda sorunlara neden oldu. 11 yaşında bir çocuğum var ve haberlerden olumsuz etkilenmemesi için okula göndermedim. Hakkımda aslı olmayan bir şekilde iş arkadaşı olduğum kişi ile hakaret ve yalan paylaşımlar yapan Benan Kurtuluş Saraç'tan davacı ve şikayetçiyim" dedi.