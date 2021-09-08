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Haberler Galeri Üç Kuruş dizi kadrosuna flaş isim! Bomba iddia ortalığı karıştırdı! Doğru çıkarsa yer yerinden oynayacak…

Üç Kuruş dizi kadrosuna flaş isim! Bomba iddia ortalığı karıştırdı! Doğru çıkarsa yer yerinden oynayacak…

Televizyon ekranlarında yayınlanmaya başlanan dizilerin konusu ve oyuncu kadrolarına ilişkin bilgiler merak edilerek araştırılıyor. Dizi severler Üç Kuruş dizi kadrosuna flaş isim eklendiği haberleri ile oldukça heyecanlandı ve bu ismin kim olduğunu sorgulamaya başladı. Bomba iddia ortalığı karıştırdı, eğer doğru çıkarsa yer yerinden oynayacak. Daha önce Yasak Elma dizisinde rol alan ve başarılı oyunculuğu ile adından söz ettiren isim Üç Kuruş dizisinde hangi karaktere hayat verecek? İşte ayrıntılar….

Giriş Tarihi: 08.09.2021 17:40 Güncelleme Tarihi: 08.09.2021 17:40
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Üç Kuruş dizi kadrosuna flaş isim! Bomba iddia ortalığı karıştırdı! Doğru çıkarsa yer yerinden oynayacak…

Show TV'nin fenomen dizisi final yaptığı bölümde Üç Kuruş dizisinin sinyalleri verilmişti ve dizi severler merakla kadroyla ilgili gelişmeleri takip eder oldu. Üç Kuruş dizi kadrosuna eklenen isimler ile ilgili haberler ve iddialar gelmeye devam ediyor ve eklenen başarılı oyuncunun kim olduğu merak edilenler arasında yerini aldı. Üç Kuruş'ta rol alırsa ortalığı karıştıracak ve izleyicileri ekrana kilitleyecek oyuncu kim?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Üç Kuruş dizi kadrosuna flaş isim! Bomba iddia ortalığı karıştırdı! Doğru çıkarsa yer yerinden oynayacak…

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Yasak Elma'dan ayrılığıyla olay yaratan Nesrin Cavadzade'nin yeni adresi merak konusu olmuştu. Ünlü oyuncunun hangi dizide rol alacağı belli oldu.

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Üç Kuruş dizi kadrosuna flaş isim! Bomba iddia ortalığı karıştırdı! Doğru çıkarsa yer yerinden oynayacak…

Yasak Elma'dan ayrıldıktan sonra yeni dizisi merak konusu olan Nesrin Cavadzade'nin son günlerde NGM'nin Kaderimin Oyunu dizisiyle sözleşme şartlarıyla ilgili görüşme yaptığı konuşuluyordu.

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Üç Kuruş dizi kadrosuna flaş isim! Bomba iddia ortalığı karıştırdı! Doğru çıkarsa yer yerinden oynayacak…

Dizide çilekeş bir kadın olan Asiye'ye hayat vereceği öğrenilen Cavadzade, sağ gösterip sol vurdu.

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Üç Kuruş dizi kadrosuna flaş isim! Bomba iddia ortalığı karıştırdı! Doğru çıkarsa yer yerinden oynayacak…

Ancak Cavadzade'nin son dakika hamlesiyle adres değiştirdiği ve Ay Yapım'ın Üç Kuruş dizisiyle prenspte el sıkıştığı iddia edildi.