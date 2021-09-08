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Üç Kuruş dizi kadrosuna flaş isim! Bomba iddia ortalığı karıştırdı! Doğru çıkarsa yer yerinden oynayacak…
Televizyon ekranlarında yayınlanmaya başlanan dizilerin konusu ve oyuncu kadrolarına ilişkin bilgiler merak edilerek araştırılıyor. Dizi severler Üç Kuruş dizi kadrosuna flaş isim eklendiği haberleri ile oldukça heyecanlandı ve bu ismin kim olduğunu sorgulamaya başladı. Bomba iddia ortalığı karıştırdı, eğer doğru çıkarsa yer yerinden oynayacak. Daha önce Yasak Elma dizisinde rol alan ve başarılı oyunculuğu ile adından söz ettiren isim Üç Kuruş dizisinde hangi karaktere hayat verecek? İşte ayrıntılar….
Giriş Tarihi: 08.09.2021 17:40Güncelleme Tarihi: 08.09.2021 17:40