Üç Kuruş dizi kadrosuna flaş isim! Bomba iddia ortalığı karıştırdı! Doğru çıkarsa yer yerinden oynayacak…

Show TV'nin fenomen dizisi final yaptığı bölümde Üç Kuruş dizisinin sinyalleri verilmişti ve dizi severler merakla kadroyla ilgili gelişmeleri takip eder oldu. Üç Kuruş dizi kadrosuna eklenen isimler ile ilgili haberler ve iddialar gelmeye devam ediyor ve eklenen başarılı oyuncunun kim olduğu merak edilenler arasında yerini aldı. Üç Kuruş'ta rol alırsa ortalığı karıştıracak ve izleyicileri ekrana kilitleyecek oyuncu kim?