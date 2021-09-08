İlayda Alişan’ın değişimi olay oldu! Takipçilerini ikiye böldü

Son dönemin en popüler oyuncularından biri olan İlayda Alişan, her hareketiyle yakından takibe alındı. Eski rol arkadaşı Serkay Tütüncü ile yaşadığı aşkla magazin gündemine oturan genç oyuncu, son olarak yüzündeki değişimle sosyal medyada en çok konuşulanlar arasına girdi. Estetikli oyuncular kervanına katılan Alişan'ın son hali takipçilerini ikiye böldü.