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İlayda Alişan’ın değişimi olay oldu! Takipçilerini ikiye böldü

Son dönemin en popüler oyuncularından biri olan İlayda Alişan, her hareketiyle yakından takibe alındı. Eski rol arkadaşı Serkay Tütüncü ile yaşadığı aşkla magazin gündemine oturan genç oyuncu, son olarak yüzündeki değişimle sosyal medyada en çok konuşulanlar arasına girdi. Estetikli oyuncular kervanına katılan Alişan'ın son hali takipçilerini ikiye böldü.

Giriş Tarihi: 08.09.2021 16:41
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İlayda Alişan’ın değişimi olay oldu! Takipçilerini ikiye böldü

Rol aldığı dizilerle son dönemin yükselen oyuncularından biri haline gelen İlayda Alişan, sosyal medyada da ilgi odağı oldu.

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İlayda Alişan’ın değişimi olay oldu! Takipçilerini ikiye böldü

Eski rol arkadaşı Serkay Tütüncüyle yaşadığı aşkla magazin gündeminden düşmeyen güzel oyuncu, ayrılık haberiyle takipçilerini üzdü.

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İlayda Alişan’ın değişimi olay oldu! Takipçilerini ikiye böldü

Şimdi de sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiren Alişan'ın değişimi olay oldu.

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İlayda Alişan’ın değişimi olay oldu! Takipçilerini ikiye böldü

Bir arkadaşının düğününe katılan oyuncu, o anlara ait kareleri Instagram hesabında takipçilerinin beğenisine sundu. Genç oyuncunun fotoğrafına binlerce beğeni ver yorum yağdı.

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İlayda Alişan’ın değişimi olay oldu! Takipçilerini ikiye böldü

Yüzü hayli şiş duran ve "estetikli güzeller kervanına katıldı" yorumları yapılan İlayda Alişan'ın son hali takipçilerini ikiye böldü.