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Üç Kız Kardeş’in Soner’i Berker Güven’in sevgilisi kendisinden daha ünlü çıktı! Aralarındaki yaş farkı şoke etti

Son yılların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Berker Güven, Üç Kız Kardeş dizisiyle adından söz ettirdi. Başarılı oyunculuğuyla kendisine hayran bırakan Güven izleyiciler tarafından yakın takibe alındı. Özel hayatını kameralardan uzakta yaşayan yakışıklı oyuncunun sevgilisinin kim olduğunu gören şaştı kaldı. İşte Üç Kız Kardeş'in Soner'i Berker Güven'in sevgilisi...

Giriş Tarihi: 06.12.2022 14:31 Güncelleme Tarihi: 06.12.2022 14:31
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Üç Kız Kardeş’in Soner’i Berker Güven’in sevgilisi kendisinden daha ünlü çıktı! Aralarındaki yaş farkı şoke etti

Üç Kız Kardeş dizisinde canlandırdığı Soner karakteriyle adından söz ettiren Berker Güven izleyiciler tarafından yakın takibe alındı. Özel hayatını kameralardan uzakta yaşamaya dikkat eden oyuncunun sevgilisi herkesi şoke etti.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Üç Kız Kardeş’in Soner’i Berker Güven’in sevgilisi kendisinden daha ünlü çıktı! Aralarındaki yaş farkı şoke etti

İşte Berker Güven'in sevgilisi...

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Üç Kız Kardeş’in Soner’i Berker Güven’in sevgilisi kendisinden daha ünlü çıktı! Aralarındaki yaş farkı şoke etti

ASENA GİRİŞKEN VE SEVGİLİSİ ATAKAN ÖZKAYA

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Üç Kız Kardeş’in Soner’i Berker Güven’in sevgilisi kendisinden daha ünlü çıktı! Aralarındaki yaş farkı şoke etti
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Üç Kız Kardeş’in Soner’i Berker Güven’in sevgilisi kendisinden daha ünlü çıktı! Aralarındaki yaş farkı şoke etti