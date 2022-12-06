Üç Kız Kardeş’in Soner’i Berker Güven’in sevgilisi kendisinden daha ünlü çıktı! Aralarındaki yaş farkı şoke etti

Son yılların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Berker Güven, Üç Kız Kardeş dizisiyle adından söz ettirdi. Başarılı oyunculuğuyla kendisine hayran bırakan Güven izleyiciler tarafından yakın takibe alındı. Özel hayatını kameralardan uzakta yaşayan yakışıklı oyuncunun sevgilisinin kim olduğunu gören şaştı kaldı. İşte Üç Kız Kardeş'in Soner'i Berker Güven'in sevgilisi...