Türkücü Elif Buse Doğan’a takıntılı hayran şoku! Soluğu adliyede aldı

Şikayet üzerine ifadesi alınan Murat T, güzel türkücüyü takip etmediğini, iddiaların asılsız olduğunu belirtti. Savcılık tanık beyanları ve Murat T.'nin sosyal medya paylaşımlarını baz alarak şüpheli hakkında, 'Israrlı Takip' suçu kapsamında 2 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenledi.

TAKİP ETMEYE DEVAM EDİYOR

Geçtiğimiz günlerde İstanbul Asliye Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıkan Elif Buse Doğan şüphelinin kendisine ulaşmak için her yolu denediğini son olarak satın aldığı kıyafet üzerinden dükkana ulaşarak işletme sahibine, 'Bana Elif Buse Doğan'ı bulun o yoksa yakın arkadaşlarını bulun' diyerek işletmeye geldiğini ve söz konusu olay günü kameraların kendisini kayıt altına aldığını belirtti.