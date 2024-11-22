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Türkücü Elif Buse Doğan'a takıntılı hayran şoku! Soluğu adliyede aldı

"Samsak Döveci" adlı türküsüyle adını duyuran türkücü Elif Buse Doğan, sıra dışı bir olayla gündeme geldi. Doğan, kendisini sürekli takip eden ve gittiği konserlerine kadar her adımını izleyen takıntılı hayranı hakkında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu. Ünlü türkücü; sapık hayranının kendisini, Ordu, Çankırı, İstanbul hatta Suudi Arabistan'da bile takip ettiğini belirtti.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 22.11.2024 09:47 Güncelleme Tarihi: 22.11.2024 09:47
Türkücü Elif Buse Doğan’a takıntılı hayran şoku! Soluğu adliyede aldı

Ünlü türkücü Elif Buse Doğan, kendisini takıntılı hale getiren bir hayranı nedeniyle zor günler geçiriyor...

Türkücü Elif Buse Doğan’a takıntılı hayran şoku! Soluğu adliyede aldı

Elif Buse Doğan'ı takıntı haline getiren bir hayranı, genç kadını yurtiçi ve yurtdışı konserleri dahil olmak üzere sürekli takip etti. Israrlı hayran üzerine birde Doğan'ın yakın arkadaşlarını arayarak türkücünün kendisiyle konuşmasını isteyince korkuya kapılan Elif Buse Doğan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

Türkücü Elif Buse Doğan’a takıntılı hayran şoku! Soluğu adliyede aldı

Olay geçtiğimiz Haziran ayında meydana geldi. Elif Buse Doğan her konserde kendisine gelen çiçek ve sosyal medya hesabına yapılan yorumlar üzerine Murat T., isimli kişinin kendisini sürekli takip etmesinden şüphelenmeye başladı.

Türkücü Elif Buse Doğan’a takıntılı hayran şoku! Soluğu adliyede aldı

SUUDİ ARABİSTAN'DA KARŞISINA ÇIKTI

Sosyal medya hesabı üzerinden sürekli taciz edilen sanatçı kuzeni ile Suudi Arabistan'a gittiğinde Murat T., isimli şahsın karşısına çıkarak, 'Senin burada ne işin var' diyerek üzerine yürüdü. Korkuya kapılan genç sanatçı kuzenine şahsın kendisini ısrarla takip ettiğini belirterek polisli aramasını istedi.

Türkücü Elif Buse Doğan’a takıntılı hayran şoku! Soluğu adliyede aldı

Olay yerine polis şikayetçi olması durumunda uçağını kaçırabileceğini belirtmesi üzerine Türkiye'ye gelen Elif Buse Doğan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına gelerek bir hayranının kendisini sürekli takip ederek korku saldığı yönünde beyanda bulundu.

Türkücü Elif Buse Doğan’a takıntılı hayran şoku! Soluğu adliyede aldı

2 YIL HAPSİ İSTENİYOR

Savcılığa yapılan şikayetin devamında Murat T.'nin kendisini Ordu, Çankırı ve İstanbul'da verdiği konserlerde sürekli takip ederek en ön sıralardan izlediğini bununla da kalmayarak yakın çevresindeki arkadaşlarıyla irtibat haline girerek kendisiyle görüşmek için konuşmaya çalıştığını belirtti.

Türkücü Elif Buse Doğan’a takıntılı hayran şoku! Soluğu adliyede aldı

Şikayet üzerine ifadesi alınan Murat T, güzel türkücüyü takip etmediğini, iddiaların asılsız olduğunu belirtti. Savcılık tanık beyanları ve Murat T.'nin sosyal medya paylaşımlarını baz alarak şüpheli hakkında, 'Israrlı Takip' suçu kapsamında 2 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenledi.

TAKİP ETMEYE DEVAM EDİYOR

Geçtiğimiz günlerde İstanbul Asliye Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıkan Elif Buse Doğan şüphelinin kendisine ulaşmak için her yolu denediğini son olarak satın aldığı kıyafet üzerinden dükkana ulaşarak işletme sahibine, 'Bana Elif Buse Doğan'ı bulun o yoksa yakın arkadaşlarını bulun' diyerek işletmeye geldiğini ve söz konusu olay günü kameraların kendisini kayıt altına aldığını belirtti.