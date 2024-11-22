22 Kasım 2024, Cuma
Türkücü Elif Buse Doğan'a takıntılı hayran şoku! Soluğu adliyede aldı
"Samsak Döveci" adlı türküsüyle adını duyuran türkücü Elif Buse Doğan, sıra dışı bir olayla gündeme geldi. Doğan, kendisini sürekli takip eden ve gittiği konserlerine kadar her adımını izleyen takıntılı hayranı hakkında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu. Ünlü türkücü; sapık hayranının kendisini, Ordu, Çankırı, İstanbul hatta Suudi Arabistan'da bile takip ettiğini belirtti.
Giriş Tarihi: 22.11.2024 09:47 Güncelleme Tarihi: 22.11.2024 09:47