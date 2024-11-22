22 Kasım 2024, Cuma
Uğur Dündar'ın babalık davası! Duygu Nebioğlu'ndan şoke eden sözler: "Ölümle tehdit edildim"
Gazeteci Uğur Dündar'ın kızı olduğunu iddia eden Dilara Gülatan'ın açtığı babalık davası karara bağlandı. Mahkeme, yapılan DNA testlerinin sonuçlarına dayanarak davayı reddetti. Ancak Gülatan'ın avukatı, mahkemenin kararına itiraz ederek davayı İstinaf Mahkemesi'ne taşıyacaklarını açıkladı. Bu süreçte Gülatan'a destek olan Duygu Nebioğlu, kendi davasına ilişkin olarak yaptığı açıklamada, ölümle tehdit edildiğini ifade etti.
Giriş Tarihi: 22.11.2024 09:08 Güncelleme Tarihi: 22.11.2024 09:12