Uğur Dündar'ın babalık davası! Duygu Nebioğlu'ndan şoke eden sözler: "Ölümle tehdit edildim"

"UĞUR DÜNDAR'I ANLAMAK MÜMKÜN DEĞİL"

"Babamla olan davamda tanık olarak annemin kuzeni dinlendi ve çok önemli detaylar söyledi" diyen Nebioğlu sözlerine şu şekilde devam etti:

"Annemin kuzeni Müge Anlı'ya çıktıktan sonra bize ulaştı. Annemle geçmişte çok sık görüştüğü için Metin Akpınar'la ilişkisine şahit olmuş biri. Annemle babamın 2 yıla yakın ilişkisi olduğunu ve annemin Akpınar'ın kulisine gittiğini, sık sık bir araya geldiklerini anlattı. Annem bir dönem kuzeninde kaldığı için o döneme dair çok önemli tanıklıkları var. Annemle babamın yemeklere gittiğini hatta Metin Akpınar, Uğur Dündar, Erol Simavi ve annemin bir fotoğrafı bile olduğunu söyledi. Babamın iddia ettiği gibi annemle bir günlük ilişkisinin olmadığını mahkemede görüştükleri yerleri de söyleyerek anlattı. Mahkemede benim tanıklarım dinlendi. Şimdi babamın tanıkları dinlenecek. 14 Ocak'ta Uğur Dündar Beykoz Adliyesi'nde ifade verecek. Uğur Bey hem annemi tanımadığını söylüyor hem de babamın lehine tanıklık edecek. Gerçekten anlamak mümkün değil...