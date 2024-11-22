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Uğur Dündar'ın babalık davası! Duygu Nebioğlu'ndan şoke eden sözler: "Ölümle tehdit edildim"

Gazeteci Uğur Dündar'ın kızı olduğunu iddia eden Dilara Gülatan'ın açtığı babalık davası karara bağlandı. Mahkeme, yapılan DNA testlerinin sonuçlarına dayanarak davayı reddetti. Ancak Gülatan'ın avukatı, mahkemenin kararına itiraz ederek davayı İstinaf Mahkemesi'ne taşıyacaklarını açıkladı. Bu süreçte Gülatan'a destek olan Duygu Nebioğlu, kendi davasına ilişkin olarak yaptığı açıklamada, ölümle tehdit edildiğini ifade etti.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 22.11.2024 09:08 Güncelleme Tarihi: 22.11.2024 09:12
Duygu Nebioğlu’ndan şoke eden sözler: Ölümle tehdit edildim

Ünlü sanatçı Metin Akpınar'ın evlilik dışı ilişkisinden iki kızı olduğu, magazin dünyasında şok etkisi yaratmıştı. Duygu Nebioğlu'nun Metin Akpınar ile hukuk mücadelesi devam ederken, babasına açtığı maddi ve manevi tazminat davasında geçen hafta tanıklar dinlendi. Bu hafta da ablası Dilara Gülatan'ın Uğur Dündar ile babalık davası karara bağlandı.

Duygu Nebioğlu’ndan şoke eden sözler: Ölümle tehdit edildim

Bu konu gündemdeki yerini korurken, kızların anneleri Suphiye Orancı ve başka ünlü isimler hakkında ortaya atılan diğer iddialar ise olayı bambaşka bir boyuta götürmüştü. Metin Akpınar'ın kızı Duygu Nebioğlu'nun annesinin toplamda dört çocuğu olduğunu ve hatta kardeşlerinden biri olan Dilara Gülatan'ın babasının da Uğur Dündar olduğunu söylemesi ağızları açık bırakmıştı.

Duygu Nebioğlu’ndan şoke eden sözler: Ölümle tehdit edildim

"DNA TESTİ USULE GÖRE YAPILMADI"

Dündar'a babalık davası açan Dilara Gülatan hakkında mahkemenin kararını verdiği öğrenildi.Mahkeme, daha önce yapılan DNA testine istinaden davayı reddetti. Gülatan ve avukatları 2.5 yıldır devam eden süreci İstinaf Mahkemesi'ne taşıyacaklarını belirtti. Gülatan'ın avukatlarınca yapılan açıklamada," DNA testi ve raporlama aşaması usule uygun yapılmamış ve hatalarla doludur. Bu durumda bizlere raporun gerçeği yansıtmadığını düşündürmektedir. Babalık davası niteliği gereği kamu düzenine ilişkin olduğundan kuşku ve duraksamaya neden olmaksızın soy bağının doğru olarak tespit edilmesi zorunludur" denildi.

Duygu Nebioğlu’ndan şoke eden sözler: Ölümle tehdit edildim

Ablasının hukuk mücadelesine destek çıkan Duygu Nebioğlu'ndan konuya ilişkin açıklamalar geldi. Metin Akpınar ile hukuk mücadelesi devam eden Nebioğlu'nun davasında geçen hafta tanıkların dinlendiği öğrenildi. Nebioğlu, Günaydın'dan Tuba Kalçık'a önemli açıklamalarda bulundu.

Duygu Nebioğlu’ndan şoke eden sözler: Ölümle tehdit edildim

"UĞUR DÜNDAR'I ANLAMAK MÜMKÜN DEĞİL"

"Babamla olan davamda tanık olarak annemin kuzeni dinlendi ve çok önemli detaylar söyledi" diyen Nebioğlu sözlerine şu şekilde devam etti:

"Annemin kuzeni Müge Anlı'ya çıktıktan sonra bize ulaştı. Annemle geçmişte çok sık görüştüğü için Metin Akpınar'la ilişkisine şahit olmuş biri. Annemle babamın 2 yıla yakın ilişkisi olduğunu ve annemin Akpınar'ın kulisine gittiğini, sık sık bir araya geldiklerini anlattı. Annem bir dönem kuzeninde kaldığı için o döneme dair çok önemli tanıklıkları var. Annemle babamın yemeklere gittiğini hatta Metin Akpınar, Uğur Dündar, Erol Simavi ve annemin bir fotoğrafı bile olduğunu söyledi. Babamın iddia ettiği gibi annemle bir günlük ilişkisinin olmadığını mahkemede görüştükleri yerleri de söyleyerek anlattı. Mahkemede benim tanıklarım dinlendi. Şimdi babamın tanıkları dinlenecek. 14 Ocak'ta Uğur Dündar Beykoz Adliyesi'nde ifade verecek. Uğur Bey hem annemi tanımadığını söylüyor hem de babamın lehine tanıklık edecek. Gerçekten anlamak mümkün değil...

Duygu Nebioğlu’ndan şoke eden sözler: Ölümle tehdit edildim

"ÖLÜMLE TEHDİT EDİLDİM"

Babam bir günlük tanıdığım bir kadın diyor, Uğur Dündar hiç tanımıyorum diyor. İlginç olan, bu beyanlarının tam aksini ifade eden insanlar var ortada. Yıllardır hukuk mücadelesi veriyorum, bu durum benim psikolojimi çok kötü etkiledi.Ben 36 yaşındayım ve babam 36 senedir bizim başımıza gelen her şeyi biliyor. Yetiştirme yurduna gitmemizin sebebi de babamdır. Kendisine açtığım 10 milyon TL'lik davanın vergisini ödeyemediğim için fakirlik belgesi aldım ve vergiden muaf edildim. Kendisi bu davadan kurtulmak için fakirlik belgeme bile itiraz etti. Ben bu süreçte tehditlere maruz kaldım. Ölümle tehdit edildim. Tüm belgeleri avukatıma verdim. Daha başıma neler gelecek bilmiyorum."

Duygu Nebioğlu’ndan şoke eden sözler: Ölümle tehdit edildim

"UĞUR BEY ERKEN SEVİNDİ"

Duygu Nebioğlu, ablası Dilara Gülatan ile Uğur Dündar'ın babalık davasına dair ise şunları söyledi:
"Mahkeme ablamın aleyhine karar verdi ama Adli Tıp Raporu'na dair ciddi şüphelerimiz var. Biz testin tekrarını istememize rağmen mahkeme talebimizi reddetti. Mahkemenin ret kararına itiraz edeceğiz. Ablam gerekirse Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne kadar gidecek. Dündar'ın 'gereksiz dava' diye nitelendirmesi bile üzücü. Bu kadar yaşanan olaya rağmen bizi hor görüyor. Zaten ekranlara çıkıp hiç tanımadığını söylediği annem için bile çok kötü sözler sarf etmişti. Annem de çıkıp konuşmuyor. Annem ya korktuğu için ya da korkutulduğu için ortaya çıkmıyor. Uğur Bey, kesin olarak babalık davası reddedildi diye erken sevince kapılmış ama şunu bilsin ki biz sonuna kadar gideceğiz. Ablam yaşananlar karşısında çok üzgün. Gerçek neyse elbette ortaya çıkacak. Bizim hukuka güvenimiz tam."

Duygu Nebioğlu’ndan şoke eden sözler: Ölümle tehdit edildim

Bunun üzerine Dilara Gülatan da sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Gülatan şu ifadelere yer verdi:

"Aydınlı Günler olsun;
Ben Dilara ismimi annemden aldım, anlamı gönül süsleyen kadın demek, annem hep kendi hayatını üzüntülü anlatırdı ya da öyle bilmemi istedi beni bıraktığı için derin vicdan duygusundan... ablamı 22 beni 23 yaşında doğurmuş belli ki ailesi tarafından sahip çıkılan bi genc kız değilmiş ya da aile bütünlüğünde büyümemiş.Onla büyümeyi ister miydim bilmiyorum hiç bi zamanda bilemeyeceğim...

Duygu Nebioğlu’ndan şoke eden sözler: Ölümle tehdit edildim

DNA'mı taşıdığım aile hakkında hayatımda bilemeyeceğim çok şey var hepsi bi kutuda öylece duruyorlar açmayı da düşünmüyorum. Kızım doğduğu zamandan itibaren içimdeki küçük kızı büyütmeye onu teselli etmeye onuda kızımla birlikte büyütmeye çalışıyorum. Kimsenin benimle yaşadığı hırsı, kini, hayal kırıklığı umurumda değil olmayacakta!, olamazda!. Beni anlamanız için bi cabam yok olmayacakta! bunu çoktan anlamamış olmanızda beni şaşırtıyor. Her günümü yüreğim rahat, vidanım huzurlu yaşıyorum. Ve her gün kendim için diliyorum ki istediklerine, dilediklerine yaklaş Dilara.."