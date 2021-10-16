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Alişan'a velilerden tepki yağdı! Okulun önünde ayaklandılar

Geçtiğimiz temmuz ayında kardeşi Selçuk Tektaş'ı kaybeden Alişan, yeğenleri için "Onlar artık benim çocuklarım" açıklaması yapmıştı. Dediğini yapan ve yeğenlerine sahip çıkan türkücü, okuldan bile kendisi gitmeye başladı. Ancak Alişan'ın geçtiğimiz günlerde okul önündeki bir hareketinin, diğer velilerin tepkisine neden olduğu iddia edildi.

Giriş Tarihi: 16.10.2021 13:54 Güncelleme Tarihi: 16.10.2021 13:54
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Alişan’a velilerden tepki yağdı! Okulun önünde ayaklandılar

Temmuz 2021'de aynı zamanda menajeri olan kardeşi Selçuk Tektaş'ı koronavirüs nedeniyle kaybeden Alişan, kendisine emanet edilen yeğenlerine kol kanat germeye devam ediyor.

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Alişan’a velilerden tepki yağdı! Okulun önünde ayaklandılar

"Onlar artık benim çocuklarım" diyen Alişan, söylediğini de yapıyor ve yeğenleriyle yakından ilgileniyor. Hatta aynı okulda okuyan iki yeğenini bizzat okula bırakıp alıyor.

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Alişan’a velilerden tepki yağdı! Okulun önünde ayaklandılar

OKUL ÖNÜNDE YER TUTULDU

Medyatava'nın özel haberine göre; bu tavrıyla takdir toplayan Alişan, ne var ki geçtiğimiz günlerde yaptığı bir hareketle diğer velilerden tepki gördü.

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Alişan’a velilerden tepki yağdı! Okulun önünde ayaklandılar

Çocukların okul çıkış saatinde park edecek yer olmayan ve trafiğin kilitlendiği Levent'teki bir özel okulun hemen önünde kuka konarak yer tutulduğunu gören veliler, bu duruma tepki gösterdi.

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Alişan’a velilerden tepki yağdı! Okulun önünde ayaklandılar

Servis araçları ve anne babaların araçları nedeniyle bölgede kimse araba park edecek yer bulamazken, kapının önündeki yerin kimin için tutulduğunu sorgulayan veliler, daha sonra o yere Alişan'ın özel aracıyla gelip park ettiğini gördüler.