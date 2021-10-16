Alişan'a velilerden tepki yağdı! Okulun önünde ayaklandılar

Geçtiğimiz temmuz ayında kardeşi Selçuk Tektaş'ı kaybeden Alişan, yeğenleri için "Onlar artık benim çocuklarım" açıklaması yapmıştı. Dediğini yapan ve yeğenlerine sahip çıkan türkücü, okuldan bile kendisi gitmeye başladı. Ancak Alişan'ın geçtiğimiz günlerde okul önündeki bir hareketinin, diğer velilerin tepkisine neden olduğu iddia edildi.