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Bebek bekleyen Tuğçe Tayfur ve Muhammet Aydın’dan şok hamle! Ayrıldılar mı?

Çalkantılı özel hayatıyla magazin gündeminden düşmeyen Tuğçe Tayfur, eski nişanlısı Burak Kalfa ile mahkemelik olmasının ardından Muhammet Aydın ile sessiz sedasız evlenmişti. Kısa süre sonra da çiftten bebek müjdesi gelmişti. Ancak Tuğçe Tayfur'dan beklenmeyen bir hamle geldi. Eşiyle ilgili her şeyini silince gündem oldu. İşte tüm detaylar...

Giriş Tarihi: 24.12.2023 15:42 Güncelleme Tarihi: 24.12.2023 15:42
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Bebek bekleyen Tuğçe Tayfur ve Muhammet Aydın’dan şok hamle! Ayrıldılar mı?

Bir dargın bir barışık olduğu eski nişanlısı Burak Kalfa'dan şiddet gördüğü gerekçesiyle dava açan Tuğçe Tayfur, kısa süre sonra Muhammet Aydın ile nikah masasına oturmuştu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Bebek bekleyen Tuğçe Tayfur ve Muhammet Aydın’dan şok hamle! Ayrıldılar mı?

Sosyal medyadan sık sık aşk kareleri yayınlayan çiftten bir de bebek müjdesi gelmişti.

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Bebek bekleyen Tuğçe Tayfur ve Muhammet Aydın’dan şok hamle! Ayrıldılar mı?

Elinde ultrason görüntüsü ile hamileliğini duyurmuştu.

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Bebek bekleyen Tuğçe Tayfur ve Muhammet Aydın’dan şok hamle! Ayrıldılar mı?

TÜM POZLARI SİLDİLER

Tuğçe Tayfur şimdi de eşini silince gündem oldu.

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Bebek bekleyen Tuğçe Tayfur ve Muhammet Aydın’dan şok hamle! Ayrıldılar mı?

Genç şarkıcı son olarak ise kocasını takipten çıkarıp tüm pozlarını sildi.