Bebek bekleyen Tuğçe Tayfur ve Muhammet Aydın’dan şok hamle! Ayrıldılar mı?

Çalkantılı özel hayatıyla magazin gündeminden düşmeyen Tuğçe Tayfur, eski nişanlısı Burak Kalfa ile mahkemelik olmasının ardından Muhammet Aydın ile sessiz sedasız evlenmişti. Kısa süre sonra da çiftten bebek müjdesi gelmişti. Ancak Tuğçe Tayfur'dan beklenmeyen bir hamle geldi. Eşiyle ilgili her şeyini silince gündem oldu. İşte tüm detaylar...