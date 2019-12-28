Türkiye’nin otomobiline ünlü isimlerden destek paylaşımı: Gururlanmamak elde değil!

Türkiye'nin yerli otomobili, dün düzenlenen törende Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımı ile tanıtıldı. İlk kez görücüye çıkan otomobil özellikleri ve görünümüyle kendisine hayran bırakırken birçok ünlü isimden destek yağdı. Kuruluş Osman ekibi ve Burak Özçvit de Gebze'de düzenlenen törene katılarak desteklerini gösterdi. İşte ünlü isimlerde yerli otomobil için gelen yorumlar...