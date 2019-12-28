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Türkiye’nin otomobiline ünlü isimlerden destek paylaşımı: Gururlanmamak elde değil!

Türkiye'nin yerli otomobili, dün düzenlenen törende Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımı ile tanıtıldı. İlk kez görücüye çıkan otomobil özellikleri ve görünümüyle kendisine hayran bırakırken birçok ünlü isimden destek yağdı. Kuruluş Osman ekibi ve Burak Özçvit de Gebze'de düzenlenen törene katılarak desteklerini gösterdi. İşte ünlü isimlerde yerli otomobil için gelen yorumlar...

Giriş Tarihi: 28.12.2019 14:14 Güncelleme Tarihi: 28.12.2019 14:16
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Türkiye’nin otomobiline ünlü isimlerden destek paylaşımı: Gururlanmamak elde değil!

Görücüye çıkan yerli otomobil ile ilgili ünlüler de paylaşım yaptı. Birçok ünlü isim paylaşımında, "Gururlanmamak elde değil", "Gurur duyduk" notuyla yerli otomobile ait kareleri paylaştı. İşte ünlü isimlerden gelen o paylaşımlar…

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Türkiye’nin otomobiline ünlü isimlerden destek paylaşımı: Gururlanmamak elde değil!

Şarkıcı Alişan twitter hesabından 'Gurur Duyduk' notu ile yerli otomobile dair bu kareleri paylaştı.

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Türkiye’nin otomobiline ünlü isimlerden destek paylaşımı: Gururlanmamak elde değil!

Uğur Işılak "Helal olsun emeği geçenlere" notu ile bu kareleri paylaştı.

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Türkiye’nin otomobiline ünlü isimlerden destek paylaşımı: Gururlanmamak elde değil!

"TÜRKİYE'NİN OTOMOBİLİ HAYIRLI OLSUN"

Diriliş Ertuğrul ve Kuruluş Osman'ın yapımcısı Mehmet Bozdağ ise, yerli otomobile ilişkin paylaşımında, "Türkiye'nin Otomobili hayırlı olsun. Bu gururu bizlere yaşatan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a Bakanımız Mustafa Varank'a ve emeği geçenlere sonsuz teşekkürler" dedi

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Türkiye’nin otomobiline ünlü isimlerden destek paylaşımı: Gururlanmamak elde değil!

Fettah Can ise, "Gururlanmamak elde değil" notuyla yerli otomobil paylaşımında bulundu.