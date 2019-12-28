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Gören oyun karakteri sandı! Gözlerinin rengi hayran bıraktı

Afrika kökenli siyahi model Lolita Makuey'in sosyal medya hesabını görenler inanamadı. Çok farklı bir hattına sahip olan güzel modelin fotoğraflarını görenler onu ilk başta oyun karakteri sandı! Siyah ten rengi ve okyanus mavisi göz rengine sahip olan modelin fotoğrafları görenleri şaşkına çevirdi. İşte Lolita Makuey'in hesabından bazı kareler...

Giriş Tarihi: 28.12.2019 16:00 Güncelleme Tarihi: 28.12.2019 16:09
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Gören oyun karakteri sandı! Gözlerinin rengi hayran bıraktı

Senegalli model Lolita Makuey, Instagram hesabında kendini 'siyah Hannah Montana' olarak adlandırıyor ve yaklaşık 500 bine yakın takipçisiyle dikkat çekiyor.

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Gören oyun karakteri sandı! Gözlerinin rengi hayran bıraktı

Siyah ten rengi ve okyanus mavisi gözleri ile bambaşka güzelliğe sahip Lolita, resmen kendine hayran bırakıyor. Çok farklı yüz hatlarına sahip olan modelin bazı fotoğraflarını gören oyun karakteri sanıyor.

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Gören oyun karakteri sandı! Gözlerinin rengi hayran bıraktı

Lolita, paylaşımlarıyla binlerce genç kadına ciltlerini kucaklamaları ve kendilerini tek bir güzellik tanımına sokmamaları için ilham veriyor.

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Gören oyun karakteri sandı! Gözlerinin rengi hayran bıraktı

İşte Lolita'nın hesabından özel kareler...

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Gören oyun karakteri sandı! Gözlerinin rengi hayran bıraktı