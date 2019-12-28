Gören oyun karakteri sandı! Gözlerinin rengi hayran bıraktı

Afrika kökenli siyahi model Lolita Makuey'in sosyal medya hesabını görenler inanamadı. Çok farklı bir hattına sahip olan güzel modelin fotoğraflarını görenler onu ilk başta oyun karakteri sandı! Siyah ten rengi ve okyanus mavisi göz rengine sahip olan modelin fotoğrafları görenleri şaşkına çevirdi. İşte Lolita Makuey'in hesabından bazı kareler...