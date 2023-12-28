28 Aralık 2023, Perşembe
Türkiye Kuruluş Osman’ı izledi! Osman Bey’in içine düşen şüphe onu hakikate götürdü
Kuruluş Osman, 142. bölümüyle, Tüm Kişiler kategorisinde %8,09 reyting ve %20,86 izlenme payı, 20+ABC1 kategorisinde ise %7,34 reyting ve %17,70 izlenme payı alarak iki kategoride birinci oldu. Ekranların reyting rekortmeni dizisi 'Kuruluş Osman', atv ekranlarındaki 142. Bölümüyle reytinglerin ve sosyal medyanın zirvesinde #KuruluşOsman etiketiyle yer aldı.
Giriş Tarihi: 28.12.2023 13:12
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