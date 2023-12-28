Türkiye Kuruluş Osman’ı izledi! Osman Bey’in içine düşen şüphe onu hakikate götürdü

Olivia ise Holofira'nın kendisi için çok kıymetli olduğunu ve ablasından kalan tek hatıra olduğunu ancak onu Uç Pazar'a göndermeyi hiç istemediğini dile getirdi. Bu sözler üzerine Mehmet Bey, Holofira'nın iyi ki Uç Pazar'a geldiğini ve iyi ki tanıştıklarını söyledi. Yakup Bey, "Lafı eğip bükmeyi sevmem. Allah'ın emri, peygamberin kavliyle Holofira'yı oğlum Mehmet'e isterim." dedi.