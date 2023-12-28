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Zehra Güneş paylaştı sosyal medya yıkıldı! Annesinin kızı...

Türk voleybolunun yıldız isimlerinden olan Zehra Güneş, sosyal medyada da yakın takibe alındı. VakıfBank'ta forma giyen Güneş, son olarak annesiyle pozlarını yayınladı. Birlikte tatile çıkan anne kızın benzerlikleri dikkat çekerken fotoğraflarına "Dünyanın en güzel anne-kızı", "Annenin de boyu maşallah", "Çok tatlısınız" yorumları geldi.

Giriş Tarihi: 28.12.2023 14:08
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Zehra Güneş paylaştı sosyal medya yıkıldı! Annesinin kızı...

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın parlayan yıldızı Zehra Güneş, hem kariyeri hem de özel hayatıyla dikkat çekiyor.

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Zehra Güneş paylaştı sosyal medya yıkıldı! Annesinin kızı...

Popüler sporcu performansının yanı sıra güzelliğiyle de tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. 22 yaşındaki yıldız voleybolcunun sosyal medya pozları da gündem oluyor.

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Zehra Güneş paylaştı sosyal medya yıkıldı! Annesinin kızı...

Zehra Güneş son olarak annesiyle pozları paylaştı. Annesiyle Kotor'a giden Güneş pozlarını paylaşmayı da ihmal etmedi.

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Zehra Güneş paylaştı sosyal medya yıkıldı! Annesinin kızı...

Anne-kızın mutlu hallerini görenler sosyal medyada güzel voleybolcuya beğeni yağdırdı.

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Zehra Güneş paylaştı sosyal medya yıkıldı! Annesinin kızı...

Zehra Güneş'e "Dünyanın en güzel anne-kızı", "Annenin de boyu maşallah", "Çok tatlısınız" yorumları yağdı.