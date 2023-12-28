Zehra Güneş paylaştı sosyal medya yıkıldı! Annesinin kızı...

Türk voleybolunun yıldız isimlerinden olan Zehra Güneş, sosyal medyada da yakın takibe alındı. VakıfBank'ta forma giyen Güneş, son olarak annesiyle pozlarını yayınladı. Birlikte tatile çıkan anne kızın benzerlikleri dikkat çekerken fotoğraflarına "Dünyanın en güzel anne-kızı", "Annenin de boyu maşallah", "Çok tatlısınız" yorumları geldi.