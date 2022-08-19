19 Ağustos 2022, Cuma
Türkiye güzeli Aylin Coşkun’un başı belada! Aylin Coşkun’dan kiraya zam istedi peşinden tehditler geldi!
1997 Türkiye güzel ünlü şarkıcı Aylin Coşkun, 9 ay önce İstanbul Eyüpsultan'da bir iş yeri kiralayarak ışık organizasyonları yapmaya başladı. Mülk sahibi, mayıs ayında iş yerini Kürşat G.'ye sattı. İddiaya göre yeni mal sahibi Kürşat G., Aylin Coşkun'u arayarak kiraya zam yapılmasını istedi ve "İş yerine 10 milyonluk yatırım yaptım. Ya kira artırımını istediğim gibi yaparsınız ya da oraya gelirim" sözleriyle tehdit etti.
Giriş Tarihi: 19.08.2022 11:04 Güncelleme Tarihi: 19.08.2022 11:04
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