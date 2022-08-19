19 Ağustos 2022, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Türkiye güzeli Aylin Coşkun’un başı belada! Aylin Coşkun’dan kiraya zam istedi peşinden tehditler geldi!

Türkiye güzeli Aylin Coşkun’un başı belada! Aylin Coşkun’dan kiraya zam istedi peşinden tehditler geldi!

1997 Türkiye güzel ünlü şarkıcı Aylin Coşkun, 9 ay önce İstanbul Eyüpsultan'da bir iş yeri kiralayarak ışık organizasyonları yapmaya başladı. Mülk sahibi, mayıs ayında iş yerini Kürşat G.'ye sattı. İddiaya göre yeni mal sahibi Kürşat G., Aylin Coşkun'u arayarak kiraya zam yapılmasını istedi ve "İş yerine 10 milyonluk yatırım yaptım. Ya kira artırımını istediğim gibi yaparsınız ya da oraya gelirim" sözleriyle tehdit etti.

Giriş Tarihi: 19.08.2022 11:04 Güncelleme Tarihi: 19.08.2022 11:04
  • 1
  • 170
Türkiye güzeli Aylin Coşkun’un başı belada! Aylin Coşkun’dan kiraya zam istedi peşinden tehditler geldi!

1997'de Türkiye güzeli seçilen Aylin Coşkun müzisyenliğe yöneldi. Şimdilerde şarkıcılık yapan Aylin Coşkun, 9 ay önce ses ve ışık organizasyonları yapmak üzere Eyüpsultan'da kiraladığı işyerinin yeni sahibi ile davalık oldu. 10 milyon yatırım yaptığı sebebiyle kira ücretine zam yapmak isteyen işyerinin yeni sahibi Kürşat G., şarkıcının iddiasına göre şarkıcıya ve kocasına hakaret ve tehditler savurdu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 170
Türkiye güzeli Aylin Coşkun’un başı belada! Aylin Coşkun’dan kiraya zam istedi peşinden tehditler geldi!

TEHDİTLER, KÜFÜRLER…

Aylin Coşkun ve eşi, zam talebini kabul etmediği için küfürlere maruz kaldıklarını savunarak Kürşat G. hakkında şikayetçi oldu, soruşturma başlatıldı.

  • 3
  • 170
Türkiye güzeli Aylin Coşkun’un başı belada! Aylin Coşkun’dan kiraya zam istedi peşinden tehditler geldi!

Ünlü şarkıcı Aylin Coşkun, 9 ay önce İstanbul Eyüpsultan'da bir ikameti kiralayarak ses ve ışık organizasyonları yapmaya başladı.

  • 4
  • 170
Türkiye güzeli Aylin Coşkun’un başı belada! Aylin Coşkun’dan kiraya zam istedi peşinden tehditler geldi!

ZAM İSTEDİ, REDDEDİNCE ÇİRKİNLEŞTİ

İş yeri sahibi, mayıs ayında ikameti Kürşat G.'ye sattı. İddiaya göre yeni ikamet sahibi Aylin Coşkun'u arayarak kiraya zam yapılmasını istedi. Ünlü şarkıcı, yasal haklarını kullanıp devletin verdiği zam oranında artırım yapacağını söylediğinde ise yine iddiaya göre Kürşat G.'nin hakaret ve tehditlerine maruz kaldı.

  • 5
  • 170
Türkiye güzeli Aylin Coşkun’un başı belada! Aylin Coşkun’dan kiraya zam istedi peşinden tehditler geldi!

"10 MİLYONLUK YATIIRM YAPTIM"

Sinkaflı sözlerle küfürler sarf ettiği ileri sürülen Kürşat G., "Ben iş yerine 10 milyonluk yatırım yaptım.