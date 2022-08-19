Türkiye güzeli Aylin Coşkun’un başı belada! Aylin Coşkun’dan kiraya zam istedi peşinden tehditler geldi!

1997'de Türkiye güzeli seçilen Aylin Coşkun müzisyenliğe yöneldi. Şimdilerde şarkıcılık yapan Aylin Coşkun, 9 ay önce ses ve ışık organizasyonları yapmak üzere Eyüpsultan'da kiraladığı işyerinin yeni sahibi ile davalık oldu. 10 milyon yatırım yaptığı sebebiyle kira ücretine zam yapmak isteyen işyerinin yeni sahibi Kürşat G., şarkıcının iddiasına göre şarkıcıya ve kocasına hakaret ve tehditler savurdu.