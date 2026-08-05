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Türkan Şoray'dan eski eşi Cihan Ünal'a "yakışıklılık" yorumu

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Türkan Şoray, eski eşi Cihan Ünal'ın sosyal medya paylaşımına yaptığı "Vayy, bu ne yakışıklılık..." yorumuyla gündem oldu. Cihan Ünal'ın teşekkür mesajıyla devam eden samimi diyalog, yıllar sonra da süren dostluk ve karşılıklı saygılarını bir kez daha gözler önüne serdi.

Türkan Şoray'dan eski eşi Cihan Ünal'a "yakışıklılık" yorumu 1

Türk sinemasının usta isimleri Türkan Şoray ile Cihan Ünal, sosyal medyada yaşanan samimi yorumlaşmalarıyla yeniden gündeme geldi. Yıllar önce yollarını ayıran ancak dostluklarını ve karşılıklı saygılarını koruyan ikilinin diyaloğu, kısa sürede büyük ilgi gördü.

Türkan Şoray'dan eski eşi Cihan Ünal'a "yakışıklılık" yorumu 2

ARŞİV FOTOĞRAFINA KAYITSIZ KALMADI

Usta oyuncu Cihan Ünal, kişisel sosyal medya hesabından yıllar öncesine ait bir fotoğrafını "Arşivden bir kare." notuyla paylaştı. Kısa sürede binlerce beğeni alan paylaşımın en dikkat çeken yorumu ise eski eşi Türkan Şoray'dan geldi.

Türkan Şoray'dan eski eşi Cihan Ünal'a "yakışıklılık" yorumu 3

YILLAR SONRA GELEN KARŞILIKLI SAMİMİ DİYALOG

Şoray, Ünal'ın fotoğrafına "Vayy, bu ne yakışıklılık..." yorumunu yaptı.

Türkan Şoray'ın yorumuna kayıtsız kalmayan Cihan Ünal ise kalp ve çiçek emojileri eşliğinde, "Teşekkür ederim Türkancığım..." sözleriyle karşılık verdi.

İkilinin bu samimi diyaloğu kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, çok sayıda kullanıcı paylaşımın altına "Gerçek dostluk" ve "İşte asalet" yorumlarını yaptı.

Türkan Şoray'dan eski eşi Cihan Ünal'a "yakışıklılık" yorumu 4

AŞKLARI "MİNE" FİLMİNİN SETİNDE BAŞLADI

Türkan Şoray ile Cihan Ünal'ın yolları, 1982 yılında çekilen "Mine" filminin setinde kesişti. Arkadaşlıkları zamanla aşka dönüştü ve çift, 1983 yılında evlendi.

Türkan Şoray'dan eski eşi Cihan Ünal'a "yakışıklılık" yorumu 5

Bu evlilikten 1985 yılında kızları Yağmur Ünal dünyaya geldi. Şoray ve Ünal, 1987 yılında yollarını ayırmalarına rağmen kızları Yağmur Ünal'ı birlikte büyüttü ve yıllar boyunca birbirlerine duydukları saygıyı korudu.

Türkan Şoray'dan eski eşi Cihan Ünal'a "yakışıklılık" yorumu 6

TÜRKAN ŞORAY: "HAYATIMDA ÇOK ÖNEMLİ BİR YERE SAHİP"

Türkan Şoray, yıllar önce verdiği bir röportajda Cihan Ünal için şu ifadeleri kullanmıştı:

"Hayatımda oluşturduğu güven hissi çok önemli. Bir şey olduğu zaman biliyorum ki arkamda Cihan var. Kültürüyle, hayata bakışıyla, efendiliğiyle yaşamımda çok önemli bir yere sahip. Ben Yağmur'a hep, 'Gurur duyacağın bir baban var' derim. Cihan sorumluluğunu bilen iyi bir baba. Ayrıca çok iyi bir eşti. Cihan dört dörtlük bir insandır."

Türkan Şoray'dan eski eşi Cihan Ünal'a "yakışıklılık" yorumu 7

CİHAN ÜNAL: "KIZIM ONUN ELLERİNDE GÜVENDE BÜYÜDÜ"

Cihan Ünal da aynı röportajlarda Türkan Şoray hakkında şu değerlendirmeyi yapmıştı:

"Türkan'ın iç ve dış güzelliği, oyunculuğu tartışılmayacak şeyler. Türkan'ın o narin yapısı ve iyi insan oluşu beni çok etkilemiştir. Mesleğine olan saygısı ve anneliği her zaman örnek olmuştur. Kızım onun ellerinde güvende büyüdü. Ayrılığımızdan sonra da hep irtibat içinde olduk. Bu konuda Türkan bana çok yardımcı oldu."

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