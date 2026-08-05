Türkan Şoray'dan eski eşi Cihan Ünal'a "yakışıklılık" yorumu
Türkan Şoray, eski eşi Cihan Ünal'ın sosyal medya paylaşımına yaptığı "Vayy, bu ne yakışıklılık..." yorumuyla gündem oldu. Cihan Ünal'ın teşekkür mesajıyla devam eden samimi diyalog, yıllar sonra da süren dostluk ve karşılıklı saygılarını bir kez daha gözler önüne serdi.
Türk sinemasının usta isimleri Türkan Şoray ile Cihan Ünal, sosyal medyada yaşanan samimi yorumlaşmalarıyla yeniden gündeme geldi. Yıllar önce yollarını ayıran ancak dostluklarını ve karşılıklı saygılarını koruyan ikilinin diyaloğu, kısa sürede büyük ilgi gördü.
ARŞİV FOTOĞRAFINA KAYITSIZ KALMADI
Usta oyuncu Cihan Ünal, kişisel sosyal medya hesabından yıllar öncesine ait bir fotoğrafını "Arşivden bir kare." notuyla paylaştı. Kısa sürede binlerce beğeni alan paylaşımın en dikkat çeken yorumu ise eski eşi Türkan Şoray'dan geldi.
YILLAR SONRA GELEN KARŞILIKLI SAMİMİ DİYALOG
Şoray, Ünal'ın fotoğrafına "Vayy, bu ne yakışıklılık..." yorumunu yaptı.
Türkan Şoray'ın yorumuna kayıtsız kalmayan Cihan Ünal ise kalp ve çiçek emojileri eşliğinde, "Teşekkür ederim Türkancığım..." sözleriyle karşılık verdi.
İkilinin bu samimi diyaloğu kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, çok sayıda kullanıcı paylaşımın altına "Gerçek dostluk" ve "İşte asalet" yorumlarını yaptı.
AŞKLARI "MİNE" FİLMİNİN SETİNDE BAŞLADI
Türkan Şoray ile Cihan Ünal'ın yolları, 1982 yılında çekilen "Mine" filminin setinde kesişti. Arkadaşlıkları zamanla aşka dönüştü ve çift, 1983 yılında evlendi.
Bu evlilikten 1985 yılında kızları Yağmur Ünal dünyaya geldi. Şoray ve Ünal, 1987 yılında yollarını ayırmalarına rağmen kızları Yağmur Ünal'ı birlikte büyüttü ve yıllar boyunca birbirlerine duydukları saygıyı korudu.