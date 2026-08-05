Türkan Şoray'dan eski eşi Cihan Ünal'a "yakışıklılık" yorumu

TÜRKAN ŞORAY: "HAYATIMDA ÇOK ÖNEMLİ BİR YERE SAHİP"

Türkan Şoray, yıllar önce verdiği bir röportajda Cihan Ünal için şu ifadeleri kullanmıştı:

"Hayatımda oluşturduğu güven hissi çok önemli. Bir şey olduğu zaman biliyorum ki arkamda Cihan var. Kültürüyle, hayata bakışıyla, efendiliğiyle yaşamımda çok önemli bir yere sahip. Ben Yağmur'a hep, 'Gurur duyacağın bir baban var' derim. Cihan sorumluluğunu bilen iyi bir baba. Ayrıca çok iyi bir eşti. Cihan dört dörtlük bir insandır."