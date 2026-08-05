İlk buluşma nikâh günü oldu! Benderlioğlu çiftinden 16 yıllık evlilik itirafı

"AİLELERİMİZ NİKAHTA TANIŞTI"

Programda konuşan Ceren Benderlioğlu, evlilik kararını kısa sürede aldıklarını belirterek ailelerinin ilk kez nikâh günü tanıştığını söyledi.

Ünlü oyuncu, o dönemi şu sözlerle anlattı:

"Evlenmeden 20 gün önce nikâh tarihimizi aldık. Ailelerimizle tanışmıştık ama ailelerimizi daha tanıştırmamıştık. Hepsine telefon açtık ve 'Biz evleniyoruz şu tarihte. Sizi bekleriz' dedik. Ailelerimiz nikâh dairesinde tanıştılar. Kimseye bir rahatsızlık vermedik. Kimse de bize. Çok güzel bir yemek yedik. Herkesin de gönlünü aldık."