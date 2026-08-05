İlk buluşma nikâh günü oldu! Benderlioğlu çiftinden 16 yıllık evlilik itirafı
Bir dönem Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) dizisinde birlikte rol alan Emir Benderlioğlu ile Ceren Benderlioğlu, 16 yıllık evliliklerinin bilinmeyen detayını paylaştı. Ünlü çift, ailelerinin ilk kez nikâh günü bir araya geldiğini açıkladı.
ATV ekranlarında yayınlandığı döneme damga vuran Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) dizisinde birlikte rol alan Emir Benderlioğlu ile Ceren Benderlioğlu, örnek gösterilen evlilikleriyle gündemde.
2010 yılında evlenen ve mutlu birlikteliklerinde 16 yılı geride bırakan çift, Ceren Benderlioğlu'nun YouTube'da yayınlanan "Dile Kolay" programında evlilik süreçlerine dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
"AİLELERİMİZ NİKAHTA TANIŞTI"
Programda konuşan Ceren Benderlioğlu, evlilik kararını kısa sürede aldıklarını belirterek ailelerinin ilk kez nikâh günü tanıştığını söyledi.
Ünlü oyuncu, o dönemi şu sözlerle anlattı:
"Evlenmeden 20 gün önce nikâh tarihimizi aldık. Ailelerimizle tanışmıştık ama ailelerimizi daha tanıştırmamıştık. Hepsine telefon açtık ve 'Biz evleniyoruz şu tarihte. Sizi bekleriz' dedik. Ailelerimiz nikâh dairesinde tanıştılar. Kimseye bir rahatsızlık vermedik. Kimse de bize. Çok güzel bir yemek yedik. Herkesin de gönlünü aldık."
"HAYAT ARKADAŞIM"
Programda eşi Emir Benderlioğlu'nu "Hayat arkadaşım" sözleriyle tanıtan Ceren Benderlioğlu, bu ifadeyi neden kullandığını da anlattı.
Oyuncu, duygularını şu sözlerle dile getirdi:
"Aynı yolda yürümeye karar verdik. Düştük, kalktık ve birbirimize sığındık."
ÇİFTİN BİR KIZLARI BULUNUYOR
Emir ve Ceren Benderlioğlu çiftinin, 2013 yılında dünyaya gelen Nur adında bir kızları bulunuyor.
Özel hayatlarını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden çift, zaman zaman sosyal medya hesaplarından ailece çektirdikleri kareleri de takipçileriyle paylaşıyor.
NUR'UN SON HALİ SOSYAL MEDYADA İLGİ GÖRDÜ
Sosyal medyayı aktif kullanan Ceren Benderlioğlu, paylaşımlarında hem eşi Emir Benderlioğlu'na hem de kızları Nur'a sık sık yer veriyor.
Ailenin son paylaşımlarında Nur'un büyümüş hali takipçilerin dikkatini çekti. Sosyal medyada yapılan yorumlarda bazı kullanıcılar Nur'un annesine benzediğini ifade ederken, çoğunluk ise babası Emir Benderlioğlu'na olan benzerliğine vurgu yaptı.