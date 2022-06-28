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Haberler Galeri Türk sinemasının usta ismi Cüneyt Arkın 85 yaşında hayatını kaybetti! Cüneyt Arkın’ın son röportajı: Türk halkı müthiş bir halk

Türk sinemasının usta ismi Cüneyt Arkın 85 yaşında hayatını kaybetti! Cüneyt Arkın’ın son röportajı: Türk halkı müthiş bir halk

Türk sinemasının usta oyuncu Cüneyt Arkın'ın vefat haberi sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü. Sanat dünyasını hüzne boğan acı haber sevenlerini oldukça sarstı. Son dakika haberlerine göre pek çok hafızalara kazınan filmde seyrettiğimiz Yeşilçam'ın ustası Cüneyt Arkın geçen akşam kaldırıldığı hastanede bu sabah yaşamını yitirdi. Arkın'ın hayatını kaybettiği hastane tarafından açıklama geldi. Türk sinemasının büyük oyuncusu Cüneyt Arkın, Sabah Gazetesi'ne verdiği son röportajında hayatına ilişkin oldukça dikkat çeken açıklamalarda bulunmuştu. Cüneyt Arkın, gençlik günlerinden doktorluk zamanlarına kadar hayatıyla alakalı birçok ayrıntıyı anlatmıştı. İşte Cüneyt Arkın'ın son röportajı…

Sabah
Giriş Tarihi: 28.06.2022 10:20 Güncelleme Tarihi: 28.06.2022 11:00
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Türk sinemasının usta ismi Cüneyt Arkın 85 yaşında hayatını kaybetti! Cüneyt Arkın’ın son röportajı: Türk halkı müthiş bir halk

Yeşilçam'ın yakışıklı ustası Cüneyt Arkın, 85 yaşında vefat etti. Cüneyt Arkın geçen gece sularında rahatsızlanarak Beşiktaş, Ulus'taki özel bir hastanede tedaviye alındı. Eşi Betül Cüreklibatır ve yakınları hastanede yanında oldu. 85 yaşındaki oyuncu burada yaşamını yitirdi. Son röportajını Sabah Gazetesi'ne veren usta oyuncu Cüneyt Arkın, hayatına ilişkin oldukça özel açıklamalarda bulunmuştu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Türk sinemasının usta ismi Cüneyt Arkın 85 yaşında hayatını kaybetti! Cüneyt Arkın’ın son röportajı: Türk halkı müthiş bir halk

CÜNEYT ARKIN 85 YAŞINDA VEFAT ETTİ

Eşi Betül Cüreklibatır ve yakınları hastaneye geldi. 85 yaşındaki oyuncu, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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Türk sinemasının usta ismi Cüneyt Arkın 85 yaşında hayatını kaybetti! Cüneyt Arkın’ın son röportajı: Türk halkı müthiş bir halk

CÜNEYT ARKIN NEDEN ÖLDÜ?

Son Dakika: Cüneyt Arkın yaşamını yitirdi. Usta oyuncu, dün gece saatlerinde rahatsızlanarak Beşiktaş Ulus'ta bulunan özel bir hastanede tedavi altına alındı.

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Türk sinemasının usta ismi Cüneyt Arkın 85 yaşında hayatını kaybetti! Cüneyt Arkın’ın son röportajı: Türk halkı müthiş bir halk

KALDIRILDIĞI HASTANEDEN AÇIKLAMA GELDİ

Arkın'ın vefat ettiği hastaneden yapılan açıklamada, "Türk sinemasının değerli oyuncusu Sayın Cüneyt Arkın kalbinin durması sebebiyle ambulansla geldiği hastanede bütün yeniden canlandırma çabalarına rağmen hayatını kaybetti. Türk sinemasının dev oyuncusunu kaybetmenin üzüntüsü içindeyiz. Cüneyt Arkın'ın ailesine ve tüm sevenlerine baş sağlığı diliyoruz."

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Türk sinemasının usta ismi Cüneyt Arkın 85 yaşında hayatını kaybetti! Cüneyt Arkın’ın son röportajı: Türk halkı müthiş bir halk

İŞTE CÜNEYT ARKIN'IN SON RÖPORTAJI….

Usta oyuncu Cüneyt Arkın son röportajını Sabah Gazetesi'ne vermişti. Usta oyuncu verdiği röportajda çok konuşulacak açıklamalarda bulunmuştu. Arkın, hayatına dair bilinmeyenleri böyle anlatmıştı. İşte usta oyuncu Cüneyt Arkın'ın Yeşim Alkan'a verdiği çok özel röportajdan satır başları...