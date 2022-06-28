Türk sinemasının usta ismi Cüneyt Arkın 85 yaşında hayatını kaybetti! Cüneyt Arkın’ın son röportajı: Türk halkı müthiş bir halk

Türk sinemasının usta oyuncu Cüneyt Arkın'ın vefat haberi sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü. Sanat dünyasını hüzne boğan acı haber sevenlerini oldukça sarstı. Son dakika haberlerine göre pek çok hafızalara kazınan filmde seyrettiğimiz Yeşilçam'ın ustası Cüneyt Arkın geçen akşam kaldırıldığı hastanede bu sabah yaşamını yitirdi. Arkın'ın hayatını kaybettiği hastane tarafından açıklama geldi. Türk sinemasının büyük oyuncusu Cüneyt Arkın, Sabah Gazetesi'ne verdiği son röportajında hayatına ilişkin oldukça dikkat çeken açıklamalarda bulunmuştu. Cüneyt Arkın, gençlik günlerinden doktorluk zamanlarına kadar hayatıyla alakalı birçok ayrıntıyı anlatmıştı. İşte Cüneyt Arkın'ın son röportajı…