Cüneyt Arkın eşi Betül Arkın'a aşkını böyle anlatmıştı: "Tek isteğim Betül'den önce ölmek"

Türk sinemasının çınarı Cüneyt Arkın 85 yaşında yaşama veda etti. Yeşilçam'ın en üretken isimlerinden olan ve yüzlerce filme imza atan Arkın efsane bir sinema oyuncusu olmasının yanında aynı zamanda örnek bir yurttaştı. Aile yaşantısıyla, eşine olan aşkıyla ve ailesine olan düşkünlüğüyle de tanınıyordu. Vefatından kısa bir süre önce verdiği röportajda eşine olan aşkını anlatan Arkın, "Tek isteğim ondan önce ölmek" demişti. İşte Cüneyt Arkın ve Betül Arkın aşkının hikayesi...