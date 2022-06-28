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Haberler Galeri Cüneyt Arkın eşi Betül Arkın'a aşkını böyle anlatmıştı: "Tek isteğim Betül'den önce ölmek"

Cüneyt Arkın eşi Betül Arkın'a aşkını böyle anlatmıştı: "Tek isteğim Betül'den önce ölmek"

Türk sinemasının çınarı Cüneyt Arkın 85 yaşında yaşama veda etti. Yeşilçam'ın en üretken isimlerinden olan ve yüzlerce filme imza atan Arkın efsane bir sinema oyuncusu olmasının yanında aynı zamanda örnek bir yurttaştı. Aile yaşantısıyla, eşine olan aşkıyla ve ailesine olan düşkünlüğüyle de tanınıyordu. Vefatından kısa bir süre önce verdiği röportajda eşine olan aşkını anlatan Arkın, "Tek isteğim ondan önce ölmek" demişti. İşte Cüneyt Arkın ve Betül Arkın aşkının hikayesi...

Giriş Tarihi: 28.06.2022 11:01 Güncelleme Tarihi: 28.06.2022 11:05
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Cüneyt Arkın eşi Betül Arkın’a aşkını böyle anlatmıştı: Tek isteğim Betül’den önce ölmek

Cüneyt Arkın sadece unutulmaz filmlerin değil unutulmaz bir aşkın da kahramanı oldu. Eşi Betül Arkın'a duyduğu büyük aşk, birlikte üstesinden geldikleri zorluklar, kurdukları güzel aile her zaman takdir edildi ve parmakla gösterildi.

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Cüneyt Arkın eşi Betül Arkın’a aşkını böyle anlatmıştı: Tek isteğim Betül’den önce ölmek

50 yılı aşkın bir süredir aşkı olduğu kadını ilk gördüğü anı anlatan Cüneyt Arkın, "Kocaman gözlerindeki ılık, hüzünlü mavilik içime aktı." demişti o anı tarif ederken.

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Cüneyt Arkın eşi Betül Arkın’a aşkını böyle anlatmıştı: Tek isteğim Betül’den önce ölmek

Çift, birlikte verdikleri bir röportajda bir arkadaş toplantısında tanıştıklarını anlatmıştı. O dönemde Betül Hanım 20 yaşındaydı, Arkın da 29. Betül Hanım o röportajda eşiyle tanışma öyküsünü şöyle anlatıyordu:

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Cüneyt Arkın eşi Betül Arkın’a aşkını böyle anlatmıştı: Tek isteğim Betül’den önce ölmek

"Fahrettin çok hoş adamdı, çevresi kadınlarla doluydu. Bir de ünlü… Ama ben pek oralı olmadım, lafın kısası benim sessiz duruşum onun dikkatini çekmiş."

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Cüneyt Arkın eşi Betül Arkın’a aşkını böyle anlatmıştı: Tek isteğim Betül’den önce ölmek

Betül Arkın, gerçek adı Fahrettin Cüreklibatır olan eşini bu şekilde çağırıyordu. "O sizin için Cüneyt Arkın, benim için ise Fahrettin Cüreklibatır." diyordu.