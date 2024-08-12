12 Ağustos 2024, Pazartesi
Turgut Toplusoy'un oğluna mekanda öldüresiye dayak! Yüzündeki kemikler kırıldı hastanelik oldu
Ünlü iş insanı Turgut Toplusoy'un oğlu Mehmet Toplusoy, İstanbul Beşiktaş'ta gittiği bir mekanda taşkınlık çıkardığı iddiasıyla güvenlikler tarafından dövüldü. Aldığı yumruk darbeleri ile yüzünde kırık oluşan genç adam hastaneye kaldırılırken, 4 günlük tedavi sonrası taburcu oldu. Toplusoy, kendisini darbeden D.K.'dan şikayetçi oldu.
Giriş Tarihi: 12.08.2024 09:33 Güncelleme Tarihi: 12.08.2024 09:33