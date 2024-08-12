Turgut Toplusoy’un oğluna mekanda öldüresiye dayak! Yüzündeki kemikler kırıldı hastanelik oldu

7 YIL HAPİS TALEBİ

Hastanede tedavi altına alınan genç adamın yüzünde üç adet kemiğin kırıldığı tespit edildi. Dört gün boyunca hastanede yatan Toplusoy, hastane polisleri aracılığıyla kendisini darp eden güvenlik görevlisi D.K. hakkında şikayetçi oldu. Genç adam ifadesinde eğlenmek için işletmeye gittiklerini mekana girdiğinden itibaren güvenliğin kendisine takılmaya başladığını ve sonunda darp ettiğini söyledi. Gözaltına alınıp ifadesi alınan ve adliyeye götürülen şüpheli D.K., çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Savcılık soruşturma sonunda D.K. hakkında 'Kasten Yaralama' ve 'Hakaret' suçları kapsamında 7 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenledi. Şüpheli ilerleyen günlerde Asliye Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıkacak.